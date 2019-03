Zidane defendió las rotaciones y la titularidad de su hijo ante el Huesca

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, explicó en conferencia de prensa las decisiones que tomó con su plantilla antes del partido con el sotanero Huesca, contra el que presentó varias modificaciones en su once inicial, incluyendo la titularidad de su hijo, Luca.

"Cuando ves que tus jugadores han descansado poco por la selección y hay jugadores que se quedan aquí trabajando 15 días, ¿por qué no les voy a dar la oportunidad de jugar?", expresó Zizou en la conferencia posterior al 3-2 sobre los aragoneses.

Zidane agregó que "no estoy haciendo cástings. Intento hacer el mejor equipo de fútbol para ganar el partido", a la vez que reafirmó que "los jugadores vienen de dos partidos exigentes (fecha FIFA), de viajes... Hay que dar minutos a los que están entrenando 15 días. Es muy bonito hablar y decir cosas a los jugadores. No, luego hay que hacerlo. Es lo que he hecho".

En un tono serio, el timonel del Real también dijo que no piensa "contentar" a su plantilla con sus rotaciones.

"Lo voy a decir claro. La gente puede pensar que quiero contentar a todos los jugadores... Eso no existe, no lo hago por contentar a todos... No creo que cuando empieza una temporada pienses que vas ganar trofeos solo con 11 jugadores. Esto no existe ahora. En mi época sí, cuando se jugaban solo 30 partidos. Ahora no", dijo.

DEFENDIÓ A LUCA

Su hijo, Luca, jugó como titular en detrimento de Keylor Navas y del lesionado Thibaut Courtois.

Zidane afirmó que "no voy a hablar como padre, porque soy entrenador del Real Madrid. Lo único que pienso es que Luca es bastante maduro y tiene carácter y personalidad para jugar".

"Cuando he hecho jugar a Luca no ha sido porque sea mi hijo, he hecho debutar a un jugador del Real Madrid. Como a cualquier otro", agregó.

"Me alegro por Luca y su debut en el Bernabéu con victoria. Es Luca, es el tercer portero. Estaba mal Courtois y quería dar un poco de descanso a Keylor. Ha salido bien", finalizó.