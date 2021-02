Zidane confirma el regreso de Valverde, Marcelo y Rodrygo

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó el regreso ante la Real Sociedad del uruguayo Fede Valverde y los brasileños Rodrygo y Marcelo, aseguró que espera recuperar a todos los lesionados "pronto" y aunque Eden Hazard y Karim Benzema están mejor, reconoció que "aún no están listos".



No desveló Zidane si alguno de los jugadores que recupera pueden comenzar el partido de inicio ante la Real Sociedad, pero sí que están en buenas condiciones físicas para jugar.



"Los jugadores están disponibles para el equipo, entrenaron con normalidad y me alegro de recuperar jugadores. Faltan algunos pero es muy bueno para el entrenador tener a jugadores disponibles", admitió en rueda de prensa.



"Benzema y Hazard están mejor, pero todavía no están del todo listos. No puedo dar una fecha exacta. Recuperamos ahora a Fede, Marcelo y Rodrygo y espero que el resto vuelvan pronto", añadió.



Zidane no encuentra razones a la plaga de lesiones que su equipo ha sufrido en febrero, con hasta nueve bajas en los últimos partidos. "Son inevitables las lesiones, no podemos hacer nada. Son cosas que pueden pasar en un equipo".



E intentó lanzar un mensaje optimismo. "Intento mirar siempre el lado positivo. Estamos recuperando jugadores en un momento importante de cara al final de temporada, tenemos que tener bien a los jugadores físicamente y lo más importante es el compromiso de todos los jugadores que, pese a todo lo que han ganado, quieren pelear por más".