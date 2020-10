Zidane califica como "una final" el partido contra el Huesca

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, sorprendió calificando de "final" el encuentro liguero ante el Huesca en el estadio Alfredo di Stéfano, con el objetivo de que sus jugadores no se centren en el decisivo de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, y advirtió que "no hay equipos pequeños en España".



La derrota ante el Cádiz debe servir de lección y Zidane no quiere que se repita. "Siempre hemos hablado que no hay equipos pequeños en España, son muy competitivos y fuertes todos, por eso hace esta Liga espectacular. Sabemos al rival al que nos enfrentamos y para nosotros es una final. Queremos meter la cabeza en tres puntos importantísimos para nosotros y es lo que vamos a intentar hacer".



Incidió el técnico francés en que sus jugadores no deben desviar la atención hacia el encuentro del próximo martes ante el Inter de Milán en el que se juegan su futuro en la Liga de Campeones. "La final que tenemos es mañana, para nosotros no existe pensar en otro partido".



"Tenemos que pensar en el día y los jugadores son conscientes de eso. Es mañana y punto, hay que darlo todo en el campo porque para mí el partido ante el Huesca es una final", valoró.



Zidane celebró el regreso del belga Eden Hazard, al que irá dando minutos para que vaya cogiendo ritmo de competición. "Ahora está bien y por eso estamos contentos. Entrena bien todos los días con nosotros y lo más importante es que sus sensaciones son buenas. Cuando uno se lesiona y está fuera del campo es muy complicado".



"Tenemos muchos partidos y la idea es que esté con nosotros, luego como lo vamos a administrar lo veremos pero lo bueno es que él está bien y tiene que estar preparado", añadió.



Y no entró a valorar la opción de disputar la Superliga, como desveló Josep Maria Bartomeu el día de su dimisión como presidente del Barcelona. "Lo escuché como todos pero bastante tengo con tantos partidos, sin tener descanso, ni poder disfrutar cuando ganas un partido".



Por último elogió el nivel de Lucas Vázquez en el lateral derecho para solucionar el problema de las bajas que sufre en la demarcación. "Sabemos el jugador y la persona que es, puede jugar en cualquier sitio, su energía es muy buena. De momento ahí tenemos dificultades en la derecha y Lucas lo ha hecho fenomenal ante el Barcelona y en la Champions. Su energía siempre es positiva".