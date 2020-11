Zidane asegura que “no hay que cambiar nada” en la plantilla

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dijo en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Alavés que “no hay que cambiar nada” de la plantilla para esta temporada y volvió a destacar la importancia de tener a todos los jugadores a punto debido a la acumulación de partidos.



"Aquí siempre tienes que rendir, que estar concentrado. Aquí sabemos que no paramos nunca. Hay más jugadores mayores, pero siempre va a haber cambios en una plantilla. Cada ‘x’ tiempo van a haber cambios, pero es normal en una plantilla. Tenemos esta plantilla hasta el final y no hay que cambiar nada”, dijo el técnico galo.



“Yo no voy a hablar de nada de eso", indicó sobre posibles fichajes. "Tengo 24 o 25 jugadores que están aquí y voy a contar con todos. Nosotros necesitamos que todos estén listos para competir porque no se puede, no se puede. Se habla de mis rotaciones, pero estamos al principio de temporada. Queremos un espectáculo como antes y muchas cosas han cambiado y hay que pensar en las lesiones; lo que me importa es cuidar al jugador porque yo cuando veo a un jugador lesionado sufro. Ahora es un momento en el que, con todos los partidos que hay, hay que tener cuidado”, analizó.



Por esta carga de partidos, Zidane insistió en la importancia de tener una plantilla amplia: “Es lo que tenemos nosotros, 24 jugadores que pueden jugar, y es bueno para esta plantilla porque los vamos a necesitar con todos los partidos que tenemos".



"Lo que hicimos el otro día en Milán es lo que queremos, pero no solo lo hicimos en Milán. Hay que repetir y pensar en lo que estamos haciendo bien como equipo,m porque mañana para nosotros es otra final. El Alavés es un equipo que nos lo va a poner complicado y son tres puntos importantes”, comentó.



Dani Carvajal sufre una lesión muscular en el aductor derecho, un contratiempo que se suma a las bajas de hombres clave como el capitán Sergio Ramos, lesionado en el bíceps femoral, y el francés Karim Benzema, con molestias en la cadera.



Además, Álvaro Odriozola y Fede Valverde son también baja por lesión y el serbio Luka Jovic sigue aislado tras dar positivo en coronavirus.



“Lo de Karim, bueno, al final es más tiempo, pero lo importante es que esté bien para volver con el equipo y un jugador tiene que estar bien para rendir. Lo de Sergio igual, no vamos a arriesgar nada, la sensación es buena y veremos cuándo va a volver con el equipo”, dijo.



Zidane ponderó el trabajo hecho en la victoria del miércoles contra el Inter de Milán (0-2) y volvió a insistir en que, respecto a otros partidos en los que el Madrid no se llevó los tres puntos, no se debe a una cuestión de tener ganas o no.



“No es un problema de actitud y de querer, siempre queremos. Al final esto es fútbol, los jugadores podemos en un determinado tramo del partido tener dificultades, por el rival… por muchas cosas. Lo único que sabemos es que si nosotros hacemos las cosas juntos y con concentración, somos muy difíciles de ganar. La regularidad en el fútbol es lo más complicado y lo que intentamos hacer cada día es mejorar eso y la concentración; aunque tengamos poco tiempo porque hay muchos partidos”, analizó.



“La victoria contra el Inter no supuso una liberación, es un partido más que hicimos muy bien; era importante, una final. Los jugadores lo hicieron fenomenal, pero nosotros somos juzgados cada día y eso no va a cambiar. Nosotros seguimos trabajando a lo nuestro, como equipo, e intentamos sacar lo mejor de nosotros”, añadió.



Según Zidane, "la confianza es lo que te permite ser regular en el fútbol".



"La confianza la tenemos. Cuando los equipos juegan contra el Madrid salen más que a tope y nosotros no podemos bajar ni un minuto de concentración. Tenemos que estar al 150%”, amplió.



Zidane contestó al debate sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol, devuelto a la actualidad tras el fallecimiento del argentino Diego Armando Maradona el miércoles a los 60 años.



“El problema aquí es que se habla de este, de este… al final hemos perdido a un jugador que para mí era la hostia. Él, Pelé, Cruyff, Messi, Ronaldo… todos son fenómenos. Ahora son días tristes porque hemos perdido a una persona importante y vamos a respetar ahora su memoria, a su familia y a toda la gente que le quiere”, dijo.