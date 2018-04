Zidane anunció que Real Madrid no hará pasillo al Barcelona

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dejó en claro su posición sobre realizar o no pasillo al Barcelona de cara al próximo clásico español que se jugará en la jornada 36 de la Liga de España y a la que los catalanes podrían llegar ya con el título de campeón.

"Dentro de no sé cuanto se me va a preguntar. La respuesta es muy clara. Es una decisión y ya está. Es mía. No entiendo lo del pasillo y entonces no se va a hacer, pero estamos lejos del final de la temporada. El Barça rompió la tradición", aseguró el francés en la rueda de prensa previa al derbi contra el Atlético de Madrid, de mañana.

Según Zidane el Barcelona no hizo pasillo a los blancos en diciembre pasado cuando el Real Madrid encaró el clásico de la primera vuelta después de haber ganado el Mundial de Clubes de la FIFA. Había sido Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Barcelona, el que había explicado tal decisión: “En este club el pasillo se suele hacer en la competición en la que participamos, cuando participamos en el torneo del equipo campeón, y ahora no es el caso”.