Zidane Zidane: "Lo sentimos por Neymar"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que la baja del brasileño Neymar en el próximo choque de la Liga de Campeones europea frente al Paris Saint-Germain (PSG) no no facilitará la eliminatoria a su equipo.

"Lo sentimos por Neymar, pero el PSG es un equipo muy fuerte y quien lo sustituya será un buen jugador, seguro. No pensamos que va a ser más fácil", afirmó Zidane sobre la vuelta de los octavos de final de la Champions frente a los franceses.

Tras caer el pasado martes ante el Espanyol por 1-0 y antes de recibir mañana al Getafe en la Liga española de fútbol, los vigentes campeones europeos y españoles afrontarán el duelo del próximo martes con la tranquilidad que les da el 3-1 de la ida.

"No hay preocupación (por ese partido), sino respeto. Sabemos que tendremos que jugar al 2000 por cien porque es un partido muy importante y muy complicado", añadió el entrenador francés de los blancos.

"Estemos como estemos, nada está decidido aún y los partidos que tenemos por delante nos tienen que servir para demostrar que tenemos calidad", agregó.

"Tenemos que pensar que para nosotros cada partido también tiene que ser el partido del año"

Aún "cabreado" por la derrota ante el Espanyol, "más sabiendo que el Barcelona empató ayer (jueves)", Zidane se negó a dar la Liga española por sentenciada y a descartar por completo a su equipo.