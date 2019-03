Zidane: "Yo lo que quiero es recuperar a todos los jugadores"

Zinedine Zidane habló tras el gane ante el Celta de Vigo que marcó su regreso al banquillo merengue. En declaraciones a la prensa, el entrenador francés reafirmó que quiere recuperar el nivel de los jugadores claves de su plantel y que quiere terminar de la mejor manera LaLiga.

"¿Keylor? Me gusta pero Courtois también. Thibaut ha demostrado que es un gran portero pero quiero que Keylor también se sienta importante. Ha jugado menos y tiene que jugar. Para Marcelo es lo mismo que para Keylor; no es cosa de Courtois, Reguilón o el que le haya quitado el puesto a Isco. Yo lo que quiero es recuperar a todos los jugadores", dijo Zidane.

El estratega francés enfatizó que su objetivo está en la presente temporada, el técnico del Madrid quiere terminar con buenos números LaLiga.

"No pienso en la próxima temporada. Pienso en lo que nos queda. Cambios vamos a tener pero ya está, no puedo decir más. No voy a estar los diez partidos diciendo 'si está bien, se queda' o 'si está mal, se va", concluyó.