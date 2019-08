Zidane: "Teníamos que haber mandado el balón a tomar por saco"

El técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane se mostró crítico con el juego de su equipo, insistió en que tienen que "jugar 90 minutos y no 50 o 60" para tener más posibilidades de ganar los partidos y se mostró contrariado por el error defensivo del equipo asegurando que están "fuera de sitio para defender".

"No es la pérdida de balón, porque eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio del campo, es que estamos fuera de sitio para defender. Luego el balón lo tenemos que mandar a tomar por saco quedando poco tiempo. Sabemos que nosotros tenemos que crecer y jugar 90 minutos, hoy en día no podemos jugar 50 o 60 minutos", declaró el galo.

"Me voy con mal sabor de boca porque al final nosotros hicimos lo más difícil, que es marcar en la segunda parte que no fue la mejor para nosotros, y después nos empatan. Estamos en fuera de sitio y es complicado porque creo que merecemos más, los tres puntos, sobre todo por la primera parte teniendo ocasiones en la que solo nos faltó el gol", añadió.

Zidane insistió en que el equipo no puede desconectar durante el partido y debe creer más en lo que hace para llevarse los tres puntos: "Es sobre todo porque con el resultado en el minuto 84 nosotros tenemos que ser prácticos y tener más convicción de lo que hay que hacer cuando el partido te exige otra cosa. Hoy es esto y hay que aceptarlo. Ayer decía que era un partido trampa, cualquier equipo puede venir aquí y hacerte daño. Tenemos que jugar 90 minutos, voy a insistir en esto porque si nosotros lo hacemos hay muchas posibilidades de ganemos el partido", dijo.

"Tenemos que estar más convencidos de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos jugadores. Tenemos que insistir y llegará un momento en el que cambiará. Jugando como la primera parte no como la segunda, podemos estar contentos de crear muchas ocasiones de gol. Vamos a insistir y pensar que un partido son 90 minutos", insistió.

Una desconexión que Zidane aseguró rotundamente que no se debe al estado físico del equipo: "No podemos hablar de físico, si estamos mal físicamente ahora es un problema. Y el calor es igual para los dos equipos. En la segunda parte no salimos creyendo y nuestro juego no fue fluido, pero no es físico".

Zizou analizó el partido del colombiano James Rodríguez que fue "bueno, sobre todo en la primera parte", pero no entró a valorar los minutos del brasileño Vinicius Junior, claramente contrariado por la imagen de su equipo en la segunda mitad.

El francés declaró también que los jugadores sienten más presión tras la mala temporada pasada y una pretemporada con dudas y pidió el apoyo del público para impulsar a los jugadores a revertir la situación.

"Sí -notan presión los jugadores-, pero lo noto también aquí en el Bernabéu porque ellos están pensando en eso. Esto lo tiene que cambiar también nuestro público. Sé que es complicado y difícil, pero yo lo pido como cuando la gente apoyaba al equipo ganando muchas cosas, ahora necesitamos la afición con nuestro equipo. No es solo eso, claro, meteremos también de nuestra parte y lo intentaremos en el siguiente partido".

Zidane se mostró contento por el "golazo" de su compatriota Karim Benzema y señaló que a pesar de que se fue del terreno de juego por molestias "no es nada grave".

Además señaló que tanto el delantero galo como el serbio Luka Jovic podrían jugar de inicio juntos en algún partido, como acabaron el encuentro frente al Valladolid: "Son jugadores importantes y puede ser una solución importante", dijo