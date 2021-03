Zidane: "No podemos perder más puntos"

"Sabemos lo que tenemos que hacer, cada partido al entrar al campo siempre nuestra idea es ganar. De vez en cuando no se puede pero no tenemos en la cabeza lo ocurrido en partidos ante equipos un poquito inferior y no pensamos que vamos a ganar fácil", aseguró Zidane descartando que sus jugadores puedan cometer ante el Elche errores que costaron derrotas en su casa ante Cádiz y Alavés.



"Hay partidos en los que no te salen las cosas y durante el año es normal pero sabemos nuestra situación, si queremos pelear la Liga no podemos perder más puntos", añadió.



Para Zidane "la clasificación no dice nada" y no se fía de un Elche que ha protagonizado una buena reacción desde la llegada a su banquillo de Fran Escribá. "Es un equipo que está abajo pero ha hecho partidos muy buenos partidos en esta Liga y más ahora con su nuevo entrenador".



La falta de pegada de su equipo no preocupa a Zidane que aseguró que trabajan toda la semana en entrenamientos en la búsqueda de soluciones. "Tenemos que intentar mejorar las fases ofensivas, cada jugador lo quiere mejorar", reconoció.



En esa falta de gol entra la figura de Marco Asensio que no está aportando buenos números pese a tener continuidad. "La confianza la tiene", dijo Zidane. "Está metido en el día a día desde hace mucho tiempo, su lesión no le impide hacer nada y poco a poco ha estado bien. Siempre le vamos a pedir más porque sabemos el jugador que es y queremos más de Marco, pero está trabajando bien", defendió.



Salió al paso el técnico francés de cualquier rumor que sitúe a Raphael Varane fuera del equipo. "No creo que piense en nada fuera, lo ha dicho él siempre, le vi hablando muy bien del club. Está muy contento y solo lo veo aquí".



Valoró también lo que recupera con la inclusión en el equipo del uruguayo Fede Valverde. "El ritmo y la velocidad que puede meter a nuestro equipo es importante, claro que vamos a contar con él". Y terminó prometiendo lucha hasta el final para intentar defender la corona liguera.



"La realidad es que estamos por detrás pero quedan doce jornadas y todos los equipos pueden ganar y perder puntos. Podemos seguir creyendo, tenemos que seguir trabajando para ello, los jugadores lo saben, hemos perdido muchos puntos esta temporada pero vamos a creer en ello hasta el final. Mientras haya posibilidades de ser campeones nos lo vamos a creer", sentenció.