Zidane: "Ninguno es favorito en un derbi"

"Ninguno es favorito en un derbi. Es un partido bonito para jugarlo y es lo que vamos a intentar hacer. Un gran partido de fútbol que todos los aficionados quieren ver", manifestó en su rueda de prensa telemática en la víspera del derbi.



La buena racha del Real Madrid sin perder ante el Atlético en Liga, nueve derbis y cinco años, "no significa nada" para Zidane. "Mañana será otro día, otro partido, otra historia. Tenemos que ir con convicción de hacer un buen partido y sacar lo tres puntos. Tenemos esa ilusión pero lo de antes no nos va a ayudar en nada".



La intensidad defensiva y exhibir buen nivel de juego, fueron las claves de Zidane para conseguir un buen resultado. "Lo importante es empezar bien y durante 90 minutos tenemos que hacer un gran partido ante un rival muy bueno. Es un derbi. A los jugadores les gusta mucho jugar este tipo de partidos".



"Defensivamente sabemos que es nuestra fuerza. No es una cuestión de cuatro, es de todos, y creo que lo estamos haciendo bien últimamente. Tenemos que seguir en esta línea para cuando tengamos el balón crear oportunidades de gol, pero lo primero es estar fuertes defensivamente", apuntó.



El técnico francés intentó rebajar trascendencia al resultado del derbi, descartando que su equipo quede fuera de la pelea por el título liguero si sale derrotado del Metropolitano.



"Es una final, pero como todos los partidos que son finales. Nosotros cuando jugamos siempre tenemos que ganar. Pase lo que pase vamos a estar siempre vivos en la Liga. Estamos concentrados en jugar un buen partido y nada más. Jugar bien es lo más importante para nosotros", defendió.



Un punto a mejorar por su equipo que no ocultó Zidane fue la falta de pegada. Salvo Karim Benzema, sus delanteros aportan poco gol y les invitó a mejorar esa faceta.



"Es verdad que nosotros queremos meter más goles, lo importante es crear las ocasiones y últimamente estamos creando más. Luego cada jugador, seguramente puede dar más y mejorar. Lo están haciendo Marco, Vini y Rodrygo. Todos quieren mejorar sus datos y meter más goles cada uno. Yo recuerdo que no metía muchos goles y mi objetivo era meter más con la calidad que tenía. Los jugadores que tenemos tienen calidad para mejorar sus datos goleadores", dijo.



Analizando su plantilla, Zidane destacó el crecimiento del belga Thibaut Courtois. "Sabemos el portero que tenemos. Es uno de los mejores, ha crecido muchísimo con nosotros y es importante en el Real Madrid como ha demostrado últimamente".



Y resaltó el centro del campo formado por Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos que se ha hecho hueco en la historia del Real Madrid a base de títulos.



"Son tres jugadores que tiene el Real Madrid desde hace mucho tiempo y como toda la generación que viene, hacen historia en este gran club. Es lo bueno de este club que trae siempre a los mejores y cada uno hace su historia. Cuando miras la trayectoria de Case, Kroos y Luka han ganado muchísimo", sentenció.