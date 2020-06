Zidane Martínez realiza trabajos de playa

Zidane Martínez quiere llegar en plena forma física a la pretemporada con miras al Apertura 2020 y desde que se levantó la cuarentena se ha trasladado a la Playa Las Tunas, en La Unión, para hacer trabajo físico.

El volante destacó que se mantendrá con los fogoneros por un año más y espera que pueda hacer la diferencia en un torneo donde se vienen cambios de formato pero también que no quieren pasar penas disputando la zona baja, tal y como ocurrió la pasada temporada.

Mientras espera el llamado para el inicio de las labores en conjunto con el plantel, Martínez aprovecha que vive en la zona costera y eso le permite aprovechar la playa para hacer su mini pretemporada de manera personal, lo cual también le ha permitido distraer su mente de la pandemia.

"Siempre he tratado de estar activo. Durante la cuarentena estricta trabajé con el profesor Pablo Rodas (preparador físico) tres días a la semana con las rutinas que él hacía en redes sociales. Luego tuve la iniciativa de ir a la Playa Las Tunas porque aquí vivo, voy a la cancha también y eso me ha ayudado ".

En playa hace trabajo aeróbico, trote de 15 minutos y estiramientos. "Trato de hacer trabajos de reacción y potencia, eso me ha ayudado", ya esta semana recibieron de parte del entrenador Carlos Romero un trabajo específico para realizar de cara al inicio de la pretemporada.

"Fueron bastantes cambios en el plantel. Cada quien buscó algo mejor y bien por ellos los que se fueron, así como los que van a llegar sabemos que van aportar, van ayudar al equipo. Ahora estamos a la espera que nos digan cuándo volveremos a reunirnos para trabajar en grupo. Sabemos que será una nueva modalidad en el estilo de trabajo, pero estamos ansiosos de volver ", destacó.

Martínez sintió un alivio cuando se congeló el descenso porque antes tenían incertidumbre sobre qué iba pasar. Sin embargo, la pandemia fue algo que cambió los planes.

"Nos tomó por sorpresa la cuarentena, recuerdo que nos estábamos preparando para encarar la segunda vuelta (ante el Santa Tecla) y luego nos dijeron que se suspendía el torneo. Nos tocó ir a nuestras casas, estar con nuestras familias", dijo.

Zidane Martínez fue titular indiscutible el pasado Clausura 2020 con el Jocoro al disputar los 11 partidos que duró el certamen. A sus 22 años, este jugador acumula un total de 35 juegos en la primera división y ha anotado dos goles. Su anterior equipo en el circuito mayor cuscatleco fue el Dragón. Además, estuvo en procesos sub15, sub17, sub20 y Preolímpica. Espera en un futuro ser tomado en cuenta para la azul mayor.

De momento se mantiene con su familia quienes han sido el apoyo durante la cuarentena tomando en cuenta que desde que finalizó el torneo (20 de marzo) no ha tenido ingresos económicos. "Estoy con mis padres y con lo que me dio el equipo ahí fuimos solventando la alimentación y los gastos. Estuve la cuarentena en casa llevando todas las medidas para evitar el contagio. He visto casos de colegas que les tocó hacer un oficio nuevo o emprender un negocio debido a sus responsabilidades", agregó.