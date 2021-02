Zidane: "Las lesiones no son mala suerte"

"No es mala suerte, estoy preocupado por las lesiones", afirmó Zidane que recupera para medirse al Valencia a dos de los nueve lesionados que tenía. "No nos gusta no tener a jugadores, queremos recuperarlos. Vuelven Lucas y Carva, poco a poco ojalá podamos ir recuperando a los demás porque nos hacen falta".



El técnico francés resaltó la buena dinámica que han iniciado con dos triunfos consecutivos. "Queremos seguir con lo que estamos haciendo ahora, tenemos buena energía. Es un buen partido para reivindicarnos y seguir creciendo como equipo. Los jugadores están muy comprometidos".



Sin querer mirar a su futuro y centrándose en el presente, "soy el entrenador del Real Madrid hoy en día y lo que voy a hacer es aprovechar cada momento", Zidane aseguró que queda mucha Liga por delante para poder pelearla con el Atlético de Madrid.

"Faltan 48 puntos y nosotros vamos a pelear, a intentar ganar los partidos, a jugar bien al fútbol. Podemos controlar lo que nosotros hacemos en el campo y vamos a darlo todo hasta final de temporada", prometió.



"No podemos cambiar lo que se habla fuera, conocemos los condicionantes de estar en el Real Madrid, los jugadores lo saben y es parte de nuestro trabajo. Tenemos un partido y los jugadores están metidos y comprometidos. Queda mucho hasta final de temporada, podemos conseguir cosas grandes y metemos toda nuestra fuerza en esta competición hasta final de temporada", agregó.



El belga Eden Hazard mejora con rapidez de su última lesión muscular y su técnico anunció su regreso al grupo en días. "Está mucho mejor de ánimo, contento de poder estar en el campo cerca de estar con el equipo. Le veo muy animado, quiere volver cuanto antes y no puedo decir exactamente pero ojalá que la semana que viene ya pueda hacer algo con el equipo".



Por último, Zidane deseó lo mejor al galés Gareth Bale, con problemas en el Tottenham. "Le deseo lo mejor a un jugador del Real Madrid. De lo que pasa allí no puedo comentar nada pero solo espero que esté bien. Queremos siempre que a nuestros jugadores les vaya bien".