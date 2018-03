Zidane: “Isco juega como se juega en la calle”

MADRID, ESPAÑA. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el fútbol de Isco Alarcón, autor de los dos goles en el triunfo ante el Español en el Santiago Bernabéu, al asegurar que "juega como en la calle".

"Tiene más confianza, sabe que es un jugador importante del Real Madrid, juega como se juega en la calle y eso me gusta, no tiene la preocupación cuando las cosas no salen bien, tiene paciencia. Últimamente está muy a gusto en el campo con sus compañeros, me alegro de que veamos siempre un Isco mejor", señaló.

Zidane destacó el primer triunfo de local liguero del Real Madrid, contento por el inicio de sus jugadores y admitiendo en su análisis que en la segunda parte mostraron cansancio.

"Entramos muy bien en el partido y hemos tenido paciencia. Al descanso fuimos 1-0 pero pudimos marcar más goles. Hemos tenido paciencia y la primera parte fue muy buena. La idea con Cristiano, Isco y Asensio, que estaban cerca, era asociarse como en el primer gol, que Cristiano cambia un poco y asiste. Podemos estar contentos porque hemos sumado los tres puntos en el Bernabéu", analizó.

"La segunda parte creo que estuvimos algo cansados. Después de siete partidos que hemos tenido es normal, hemos bajado físicamente. Lo malo es que muchos de mis jugadores no van a descansar ni tener días para recuperar un poco, van a jugar. Espero que en una semana importante para ellos, muchos se clasifiquen y sobre todo que no se lesionen", deseó.

Por último, destacó el partido de los dos laterales que jugaron ante las lesiones de los titulares, Nacho Fernández en la izquierda y Achraf en la derecha.

"Nacho puede jugar donde sea que lo hace siempre bien. Sus subidas fue lo que preparamos para este partido, tenerle más arriba con Achraf y lo hicieron muy bien los dos. Me alegro por su partido porque está jugando mucho y se lo merece", sentenció.