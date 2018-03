Zidane: "Estamos todos un poco decepcionados"

El empate de 1-1 en el derbi contra el Atlético dejó un toque de inconformidad en el Real Madrid y en el cuerpo técnico que utilizó la palabra "decepción" al referirse a las sensaciones por el resultado."No defendimos bien, estábamos mal colocados. Estamos todos un poco decepcionados", explicó en rueda de prensa Zidane, tras lamentar el gol de Antoine Griezmann a cinco minutos del final."Tocado, no. Decepcionado, sí", agregó para aclarar su estado de ánimo. Poco antes, el preparador del Atlético, Diego Simeone, aseguró que el equipo rojiblanco fue mejor, algo que no compartió Zidane."No puedo decir que el Atlético hizo un buen partido. No hicimos un segundo gol y se nos fue el partido. Nos faltó concentración.El segundo gol te da siempre más tranquilidad, y en los cinco minutos nos faltó un poco más de todo", argumentó. Zidane descartó que sus cambios hubieran debilitado a su equipo."Cuando hay un resultado negativo, podemos mirar los cambios. Pepe no podía seguir y luego quería meter a Isco defendiendo en la izquierda y teniendo más el balón. No interpretamos bien los últimos cinco minutos. Había que defender más juntos y no lo hicimos", analizó.Para el técnico francés, su equipo mereció más. "Es un empate, pero perdimos dos puntos claramente hoy. Se podían sumar tres puntos con el partido que hicimos. Merecíamos un poco más. Esto es el fútbol, pero va a haber Liga hasta el final, como dije antes del partido. No va a cambiar nada", consideró.Según Zidane, su equipo no se cayó en los minutos finales por una cuestión de fatiga. "No nos ha faltado físico, sino concentración, defender más junto y con más energía. Físicamente estamos bien", aseguró. En la previa del choque, Zidane sorprendió al asegurar que no sabía si seguiría en el Madrid. "Tenéis que preguntar a alguien más. Soy entrenador y me dedico a entrenar con la ilusión que tiene esta camiseta y este club. No voy a especular, es el día a día", comentó.