Zidane: "Es una derrota que duele"

"Empezamos muy bien, tuvimos ocasiones y no hicimos gol. En la segunda parte, también empezamos bien, pero cometimos un error y nos marcaron. Es una derrota que duele, pero es lo que toca, aguantar", comenzó su rueda de prensa el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane.

El técnico francés aseguró que hay pesar en el vestuario. "Estamos mal porque es una derrota que duele, pero al mismo tiempo no vamos a bajar los brazos. Tenemos que descansar bien y vamos a volver más fuertes".

El técnico francés aseguró que está preparado para las críticas que le llegarán. "Estoy aquí para elegir y tomar decisiones, no me voy a arrepentir de nada. Si en la primera parte marcamos, todo hubiera sido diferente. Sé que mañana me van a meter hostias, pero no pasa nada, es una decisión mía y lo asumo con toda mi fuerza", comentó. Y añadió: "Estamos jodidos porque una derrota así duele a todos, a mí el primero. Ahora hay que seguir y volveremos más fuertes, estoy convencido".

Zidane rechazó que su equipo haya ido de más a menos durante la temporada. "No estamos mal, por eso duele más. El fútbol cambia rápidamente. Mañana somos nosotros los que estamos hundidos, pero esto es el fútbol. Estoy con mis jugadores. Lo que han hecho hasta ahora es fenomenal", insistió.

El preparador francés habló del momento clave del duelo y también de por qué no puso a Isco durante el partido. "El primer gol es un error nuestro, no defendemos bien y eso puede pasar. Luego nos meten el segundo con expulsión y eso cambia todo. Metí un defensa (Nacho) para pensar y luego un doble cambio (Bale y Marco Asensio), y ya no tenía más", relató.

Finalmente, Zidane afirmó que seguirá siendo fiel a sus principios y con a serenidad en cualquier circunstancia. "Yo no voy a cambiar nunca. Ahora estamos mal porque es una derrota que duele. Lo que vamos a hacer es seguir adelante. Esto es muy largo. Todos pueden pensar que está sentenciada la Liga, pero yo no lo pienso. Vamos a seguir con el trabajo porque no ha sido un año malo", resumió.