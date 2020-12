Zidane: "Es fundamental ser primeros; la primera vez conmigo"

Zinedine Zidane destacó que es la primera ocasión que avanza a los octavos de final de la Liga de Campeones como líder de grupo, pese a sus tres conquistas del título, aseguró que "es fundamental" para evitar a rivales grandes y felicitó a sus jugadores por su gran partido ante el Borussia Mönchengladbach.

"Es una satisfacción enorme, el objetivo era terminar primeros y lo hicimos al final, con dificultades pero hoy hicimos un partido espectacular. El nivel del minuto un hasta el final interpretando muy bien el partido", dijo a Movistar+

"Es fundamental pasar primeros, importantísimo tras todo lo que pasamos. Es la primera vez conmigo que somos primeros", añadió.

Para Zidane sus jugadores completaron "el partido más completo de la temporada" y orientó a ellos todos los elogios. "Al final estamos todos juntos en el mismo barco y me alegro por los jugadores, son los más importantes. Yo lucho con ellos, preparo las cosas, pero son ellos los que luchan y me alegro por el muy buen partido que han hecho".



El técnico madridista no encontró razones para explicar el cambio de imagen de su equipo en los partidos decisivos. "El fútbol es así, no puedes siempre jugar bien, es imposible. Intentarlo siempre lo vamos a intentar, los jugadores siempre quieren jugar bien. Es verdad que este equipo tiene eso, cuando las dificultades son grandes y tenemos que ganar sí o sí, se ponen y lo consiguen"