Zidane: "El Chelsea ha merecido la eliminatoria"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció la superioridad del Chelsea y afirmó que ha "merecido pasar a la final" de la Liga de Campeones.



"El Chelsea ha merecido la eliminatoria, lo hemos intentado pero al final ellos han merecido pasar a la final", señaló el entrenador madridista en Vamos.



"Nos ha faltado ser más contundentes arriba, no hemos tenido ocasiones para hacer gol y es complicado porque ellos han tenido sus ocasiones. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, contentos con lo que hicimos en la 'Champions' y ahora toca descansar y pensar en la Liga", añadió.



Zidane defendió que todos los futbolistas de su equipo que participaron en el partido estaban en buenas condiciones para hacerlo, en el día que regresaron Sergio Ramos, Ferland Mendy y Fede Valverde, faltos de ritmo de competición.



"Los jugadores estaban preparados para jugar noventa minutos o más. Podemos estar muy orgullosos de ellos porque lo han intentado, han llegado hasta aquí, a un paso de la final. El Chelsea ha hecho un gran partido y hay que felicitarle", manifestó.



"Ahora no estamos contentos, los jugadores cuando pierden un partido y más una semifinal no pueden estar contentos. Es un momento duro, pero ya mañana volveremos a preparar un nuevo partido", destacó.