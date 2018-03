Zidane: “Cristiano no se va a mover de aquí”

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que el portugués Cristiano Ronaldo se vaya a marchar del club, aseguró que "no se va a mover" y que "está encantado" con todo lo que tiene en Madrid, sin entrar a valorar una posible mejora económica de su contrato.

"Se ha hablado mucho pero Cristiano está aquí y no se va a mover de aquí. Es su club, su equipo, su ciudad y está encantado con todo lo que tiene aquí. No tengo ninguna duda", aseguró en rueda de prensa.

Zidane no quiso opinar sobre una posible mejoría económica del club a Cristiano tras petición del jugador. "El dinero no es cuestión mía, eso es cuestión de Cristiano y el club pero no es mía".

Cristiano se perderá otro partido más por su sanción de cinco encuentros recibida tras su expulsión en la ida de la Supercopa de España, ante un Valencia al que dedicó buenas palabras el técnico madridista.

"Estamos motivados con el partido que tenemos, el Valencia es un rival que está jugando bien, un equipo muy bien organizado que defiende bien. Últimamente lo está haciendo bien y sabemos la dificultad del partido", analizo.

Descartó que pese a su gran momento de títulos, el Real Madrid sea favorito a todo lo que juega. "No es la verdad, es lo bonito del fútbol, puedes ganar muchas cosas que eso no significa que vayas a ganar al día siguiente. Siempre tienes que demostrar que estas bien, que quieres seguir con tu buena racha".

"Los rivales van a intentar que eso no pase. Con la mínima desconcentración o si no piensas con esta mentalidad puedes perder un partido. No es el caso, sabemos que esto es día a día, ahora tenemos un partido importante ante un rival bueno y queremos hacerlo bien", agregó.

Sin Cristiano en punta, el ataque será para Karim Benzema, de nuevo ausente en las convocatorias de la selección francesa. "No soy la persona que tiene que responder a todas esas dudas, es el seleccionador francés quien tiene que hacerlo y el que decide los jugadores que van".

"Todos conocéis mi opinión sobre Karim, deportivamente es uno de los mejores delanteros del mundo y del resto no tengo yo que decidir. En cualquier caso la sanción que tuvo hace año y medio es pasado, ya no puedo hablar más de ello. Deportivamente es un jugador excepcional, lo demuestra cada partido del Real Madrid".