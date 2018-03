Zidane: "Cristiano no salió tan contento"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, resaltó la aportación del portugués Cristiano Ronaldo, que anotó los dos goles de su equipo en el Allianz Arena (1-2) y subrayó "la virtud de estar donde va el balón".

"Cristiano Ronaldo tiene la virtud de estar en el área donde va el balón. Es verdad que siempre ha sido mejor en la banda. Lo hemos hablado y hemos visto que se tenía que mover siempre e intercambiar posiciones con Bale, Benzama o Asensio", dijo Zidane.



"No es que me guste o no me guste. Sabemos donde está su sitio, pero es un jugador que en cualquier momento, y más cuando hay centros, puede rematar ahí en medio", añadió el técnico del Real Madrid.



Zidane desveló que Cristiano Ronaldo estaba contento pero algo contrariado porque pudo marcar más. "Estaba muy contento, pero tampoco mucho porque podía haber metido tres goles y es muy ambicioso. Pero sí estaba contento, como todos. Ahora tenemos que descansar bien porque viene la Liga. Y ante el Bayern en la vuelta vamos a sufrir", concluyó el técnico.