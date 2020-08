Zidane: “Bale ha preferido no jugar”

La ausencia de Gareth Bale en la convocatoria monopolizó la rueda de prensa de Zinédine Zidane previa al partido de mañana viernes en el Etihad en el que el Madrid intentará remontar el 1-2 adverso de la de ida de los octavos de la Champions ante el Manchester City. “Mi relación con Bale es de respeto. Solo puedo decir que si no ha venido no es por una decisión técnica, sino porque ha preferido no jugar y el resto es entre él y yo, una charla que no voy a contar aquí”, dijo el entrenador francés.

Preguntado Zidane si Bale tenía futuro en el Real Madrid (tiene contrato hasta el 2022, pero Zidane ya no le quería en su plantilla esta temporada), el técnico no dio una respuesta tajante: “No lo sé. Ahora es jugador del Real Madrid. No cambia nada y yo respeto eso. Ha preferido no jugar, es lo único que puedo decir. Las cosas del vestuario deben quedarse dentro del vestuario. Solo nos interesa concentrarnos en el partido”, repitió.

La situación es muy diferente respecto a Eden Hazard, la estrella contratada el verano pasado y que ha jugado poco por culpa de varias lesiones. Aunque Zidane no dio pistas sobre el equipo titular ante el City de sus palabras se desprende que el belga puede ser de la partida: “Hazard tuvo molestias al final de la liga pero ahora está mucho mejor. Hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido y creo que está bien y con confianza”.

El técnico francés se mostró moderadamente optimista pese a arrastrar su equipo un resultado muy malo: “No sé lo que va a pasar mañana. Va a ser un buen partido de fútbol entre dos equipos muy buenos. Esto es lo más importante. Sabemos cómo terminó el partido de ida. Afrontamos esta final sabiendo las cosas y nada más”.

Y terminó: “Tenemos una desventaja. La conocemos. Sabemos que mañana hay otro partido. Una eliminatoria nunca se ha terminado hasta el último minuto. Tenemos que pensar en avanzar en esta fase final”.