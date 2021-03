Zelaya y Cerén, convocados ante Chalatenango

El técnico de Alianza, Milton “Tigana” Meléndez, confirmó esta mañana en conferencia de prensa que los jugadores Rodolfo Zelaya y Óscar Cerén forman parte de la convocatoria de los albos para enfrentar mañana por la noche al Chalatenango en el estadio Cuscatlán.



El partido de liga que cerrará oficialmente la jornada cinco de la fase 1 del torneo Clausura 2021 se presenta idónea para el retorno del atacante de origen usuluteco tras sufrir en días anteriores problemas lumbares que lo alejaron del cierre de la primera vuelta de la fase de grupos.



El cuerpo médico de los albos comunicó el pasado 20 de febrero a través de un comunicado oficial que Fito sufría “una dorsolumbalgia izquierda con un tiempo estimado de recuperación de siete días".

��#MiltonMaléndez: "El día de mañana no debemos confiarnos, tenemos que salir a ganar.

Fito esta bien y Cerén posiblemente puede ver unos minutos mañana." #AlianzaFC��️ pic.twitter.com/O8toLvBlbS — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) March 9, 2021



Rodolfo Zelaya tampoco jugó el partido de la fecha dos contra Chalatenango en tierra norteña pero si lo hizo contra Santa Tecla en la primera fecha donde titular.



En la fecha anterior posterior al parón de liga por la semana electoral, Zelaya no miró minutos de juego en Las Delicias de Santa Tecla ante los periquitos aunque fue por otros motivos según explicó esta mañana el timonel de los paquidermos.



“Bueno, de Fito el día sábado en Santa Tecla él estaba en la banca, iba a entrar a jugar unos minutos pero en ese momento no se sentía bien, estaba algo engripado, por lo que en ese momento decidimos no meterlo”, confesó el estratega sanmartinense.



En torno al caso de Óscar Cerén quien retornó a las filas blancas luego de un año de ausencia donde no pudo sumar minutos de juego a raíz de las negociaciones que mantuvo para poder jugar fuera del país podría ver ante los blanquivioletas sus primeros minutos del torneo Clausura.



“En el caso de (Óscar) Cerén, ahora que se han ido dos jugadores a la selección (preolímpica) hay cupo para que esté en la banca y posiblemente pueda ver unos minutos mañana (miércoles) ante el Chalatenango”, aseguró el técnico de los capitalinos.



Cerén había manifestado públicamente que “físicamente me siento en perfectas condiciones, nunca dejé de trabajar en ese punto en todo este tiempo que estuve sin jugar, por lo que estoy a disposición del cuerpo técnico para cuando decida el momento de hacerlo, él tiene la última palabra”, señaló el velocista de origen quezalteco.