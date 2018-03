Zé Paulo es la esperanza de gol en Sonsonate

El brasileño Zé Paulo Dos Santos vive su mejor momento en el Apertura 2017, luego de retornar a las canchas tras pagar dos juegos de suspensión y marcar la noche del sábado su segundo gol al hilo.

El suramericano ya marcó ante Firpo y ante Dragón, devolviéndole al Sonsonate el potencial goleador que parecía no tener en el arranque del torneo. Su buena racha que lo coloca junto al nacional Ibsen Castro en los máximos anotadores de Sonsonate en el Apertura 2017.

“La expectativa que tenía (antes del partido) era de tranquilidad, sabía que mis compañeros confiaban en mí, que me apoyaban. Trabajé duro dos semanas y al final me ayudó superar lo que me sucedió. Agradezco a Dios por la victoria, por los tres puntos”, aseguró el ariete brasileño tras el triunfo por 2-0 sobre los migueleños.

Dos Santos no deja de sonreir y admite que la racha goleadora que ha retomado, luego de una sequía de siete partidos sin anotar, ha llegado en un momento clave. Su deseo es lograr la marca de seis goles que alcanzó en el Clausura 2017.

“Los goles han llegado por fin y estoy feliz por eso. En tres partidos que había hecho (el torneo pasado) llegó mi expulsión. Luego pagué dos juegos más y gracias a Dios en mi retorno me han salido bien las cosas. Con trabajo he logrado retomar mi nivel de fútbol. Trataré de trabajar tranquilo con el apoyo de todos, ya que los dos goles consecutivos me han ayudado a retomar mi confianza”, añadió.