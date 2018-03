Zé Paulo: “El línea le ordenó al árbitro que me expulsara”

Indignado, así se mostró el brasileño Zé Paulo, atacante de Sonsonate tras su expulsión ante el AD Chalatenango al minuto 31 de juego ya que acusó de forma directa al asistente David Jonathan Morán de cambiarle la decisión al juez principal del partido, Ismael Alexander Cornejo.Con mayor serenidad y con su ropa de presentación, el atacante no titubeó en señalar al asistente Morán como el culpable directo de su primera expulsión en el fútbol salvadoreño."No le hice nada al jugador de ellos, salté para evitar un choque cuando él se barrió y no lo toqué y él hizo teatro como que lo había golpeado, nunca lo hice", aseveró Zé Paulo. "Cuando llegó el árbitro le dije que no había sucedido nada y la intención de él era sólo amonestarme, pero el asistente le dijo que no, que era roja (la tarjeta que debía sacar) y el árbitro le hizo caso", confesó.El atacante sudamericano lamentó que le haya sucedido un caso así ya que ha demostrado Ben los últimos últimos dos torneos cortos que no ha sido un jugador problemático para el arbitraje por lo que espera que su equipo presente una apelación a su expulsión."Antes de esa jugada le reclamé a ese asistente que me habían hecho una obstrucción y no me dijo nada, luego llegó esa acción que me ha hecho sentir mal. Ojalá se pueda cambiar esa decisión para poder jugar otra vez", acotó.Aquí el video de las declaraciones: