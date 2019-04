Zarco Rodríguez toma como parámetro el juego ante Tecla

El Alianza se verá ante Santa Tecla este miércoles, por la fecha 17 del Clausura 2019. Los albos vuelven a tener de frente a los tecleños, que los dejaron fuera de Copa El Salvador hace dos semanas.

Además, el equipo verdiazul, dirigido por el argentino Cristian Díaz, se ha logrado reponer de un inicio dubitativo. Ya es quinto, con 21 puntos.

Pero de lado del líder, Alianza, se la toman con calma en la antesala del partido ante el equipo tecleño, aún y cuando los capitalinos vienen de golear por 6-2 a Audaz, en su última presentación.

Jorge Rodríguez mira este juego como un parámetro, de cara a instancias definitorias en la competencia. "Este partido es del torneo regular. Prácticamente en este partido no está nada en juego. Hay que esperar cuando vengan los juegos definitorios. Pero sí es un juego que todos queremos ganar. Va a ser un bonito parámetro para los dos equipos, aunque no es un juego definitorio, como repito", aclaró.



Zarco se mantiene firme en que todo el esfuerzo de fase regular se tiene que ver materializado en la final del Clausura 2019. "La confianza siempre la hemos tenido. Hay que ir por instancias. Pero si este 26 de mayo no ganamos nada, nosotros no le habremos cumplido a nuestra afición'', dijo el entrenador nacional.

RENDIMIENTO

En cuanto a los puntos acumulados en el Apertura 2018 y el Clausura 2019, Alianza va camino nuevamente a terminar primero. Ahora tiene 83 puntos, saca 14 de ventaja sobre Águila.

Pero para el entrenador de Alianza ese detalle es bueno, porque da el boleto directo a Liga de CONCACAF, "pero de ahí no te deja nada, porque cuando vienen los cuartos y semifinales y no avanzás, no podés decir si es bueno o malo, porque no se ha logrado nada".