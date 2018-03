“Zarco” Rodríguez anunció a Fito Zelaya como capitán de Alianza

Jorge Humberto Rodríguez, técnico de Alianza, analizó temas de la interna de los paquidermos a las puertas de reeditar las últimas dos finales que los albos perdieron ante Santa Tecla por la jornada tres del Apertura 2017.

Uno de los temas zanjados por el entrenador fue el de la capitanía, sobre la cual dijo que el indicado para llevar el gafete es el delantero Rodolfo Zelaya, quien todavía debe pagar dos juegos de suspensión tras ser sancionado luego de la final del pasado Clausura 2017.

"En el tema del liderazgo en Alianza he pensado que el que debe portar la capitanía es Rodolfo Zelaya como primera opción, eso fue la decisión que tuvimos antes del inicio del torneo, por eso queremos que Fito esté a la altura de las exigencias, luego está (Marvin ) Monterroza", aseguró el entrenador.

En las dos jornadas anteriores del Apertura 2017 ha sido Monterroza el que ha portado el gafete de capitán, aunque ello le ha significado muchas críticas para el entrenador dado que este es el primer torneo del ex Metapán con los albos.

"Son cosas normales que pasan. Lo que puedo decir al respecto es una cosa sencilla, Mario Elías Guevara no nació en Alianza y fue un gran capitán, Jorge Rodríguez no nació en Alianza y fuí capitán, Víctor Velásquez tampoco nació en Alianza y fue capitán, Alejandro Curbelo también tuvo su oportunidad. Siento que el caso particular de Milton Meléndez porque jugó solo con Alianza, lo mismo con Adonai Martínez que en su tiempo portó ese gafete porque sí era reprentativo del plantel", aseguró Rodríguez.