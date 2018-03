“Zarco” Rodríguez acepta que al Alianza “le falta gol”

El técnico aliancista Jorge "el Zarco" Rodríguez acabó molesto por el empate de la jornada 3 ante el Santa Tecla, pues el campeón nacional les empató pese a tener un elemento más en la cancha durante todo el segundo tiempo.

"Contento con el rendimiento no estamos, porque jugamos con otro equipo que tiene similitudes, en el aspecto que es el actual campeón y ahí es donde se tendría que medir fuerzas", confesó el timonel.

Dio méritos al rival, pero también criticó a los suyos porque "no aprovechamos las oportunidades de gol".

Se refirió a las variantes utilizadas, tres de ellas por jugadores sancionados. "No teníamos a Rodolfo Zelaya, Narciso Orellana y Darío Ferreira y nos tocó poner un equipo ofensivo, con dos laterales que suben y un '5', que es Isaac Portillo"s, comentó.

LE FALTAN GOLES

Sobre la ausencia de Zelaya en punta, "el Zarco" admitió que "esa es una situación que tenemos como equipo y tenemos que platicarla todos los días de la semana. Estamos fallando como equipo al no estar anotando goles".

El apopense Isaac Portillo anotó el domingo ante el Santa Tecla y mostró su felicidad por gozar de la confianza del cuerpo técnico blanco en este inicio de temporada.

"Es bonito por el gol, aunque no estamos contentos por el resultado y sabemos que debíamos mostrarnos ante el Santa Tecla y ganar, pero no se pudo. A nivel personal hay que sentir trabajando y no estar satisfecho con ello", expresó el jugador de marca.