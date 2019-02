Zarco Rodríguez: "Queríamos hacer historia, pero es nuestra realidad"

Para el técnico de Alianza, Jorge Humberto "Zarco" Rodríguez, la presentación de su equipo anoche en el estadio Bancomer de Monterrey ante el club Rayados por el cierre de su manga de octavos en la Liga de Campeones de la CONCACAF rayó casi a la perfección tras caer 1-0 a través de un penal a falta de cuatro minutos del final que les impidió definir dicha serie en la tanda de tiros desde el punto penal que supuso la eliminación del ex campeón salvadoreño del torneo regional pero con la frente en alto.

"Al final uno sale contento porque a nuestra manera (de ver las cosas), con nuestras armas venimos a tratar de pelear el partido al equipo más millonario por hoy del fútbol mexicano como lo es Monterrey, el más caros de su liga, pero también lastimosamente (hubo) dos penales muy dudosos, donde el árbitro fue protagonista pero (no por ello) no vamos a quitar (lo que el rival hizo) nos atacó por todos lados y nosotros las dos o tres oportunidades que tuvimos para hacerle daño no lo logramos", destacó el técnico unionense al final del partido.

"Solo nos queda felicitarlos a ellos y nosotros nos quedamos en el camino ya que con todas nuestras limitantes venimos a luchar y a tratar de hacer nuestro partido", aseveró Rodríguez en la conferencia de prensa posterior a la derrota.

Sobre el abismo que existe entre el fútbol azteca y el salvadoreño, el estratega oriental aceptó que dichas diferencias se mantienen pero pidió aceptar que a veces se acorta por presentaciones como la que hizo Alianza ante un estadio lleno y con un rival que a todas luces era superior a su plantel.

"Debemos darnos cuenta lo que nosotros tenemos (y saber) lo que nosotros podemos tratar de competir a la liga mexicana, a la selección mexicana y eso hay que trabajarlo, hay que planificarlo y nunca quitarle el mérito a lo que el rival hizo (en la cancha) ya que hubo dos penales que fueron la diferencia pero también ellos crearon unas ocho oportunidades de gol pero que no estuvieron claros a la hora de rematar a la portería; entonces al final nosotros nos vamos tristes porque queríamos hacer historia, queríamos hacer más, pero es nuestra realidad y sobre ella hay que trabajar en base a eso", indicó como parte de su petición por reconocer la entrega de sus pupilos.

Sobre la forma que trabajó entre semana para que el plantel paquidermos no perdiera el orden táctico que derrochó sobre el césped del estadio Bancomer en la ciudad regiomontana sin renunciar al ataque, Rodríguez explicó que "nosotros tuvimos una oportunidad (de anotar) en el primer tiempo y otro que el portero tocó y (la pelota) se estrelló en el poste más otra que buscamos las espaldas (de la defensa de Monterrey) que no pudimos finalizar, pero eso realmente era lo que nosotros realmente podíamos pelearle a Monterrey. Nosotros venimos a tratar de hacer eso y nos vamos (de México) tranquilos pero no contentos pese a que hemos perdido con uno de los equipos más potentes en la actualidad de México".

Rodríguez insistió que el valor que rescata de perder por la mínima ante Rayados pasa por muchos factores, especialmente el monetario ya que lo que cuesta del plantel mexicano no tiene comparación en el área centroamérica y se convierte en un hándicap a la hora de enfrentar a equipos poderosos financieramente hablando en competencias regionales.

"Venir a batallar a Monterrey con un equipo de $700 mil dólares ante uno que cuesta $90 millones hay una gran diferencia por la calidad de los jugadores que tienen. Pero al final esas son las reglas ya que Monterrey no tiene la culpa de poseer tanto dinero para poder invertir y tener fútbol y eso es importante (a la hora de competir). Nosotros envidiamos eso y (espero a futuro que) en El Salvador hay gente visionaria que pueda invertir para por lo.menos podamos competir más dignamente.", agregó el Zarco.