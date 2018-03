“Zarco” Rodríguez: “Para mi es algo normal la serie contra Metapán”

La fase de semifinales del Clausura 2017 continuará esta noche con el duelo que disputarán Isidro Metapán y Alianza en el estadio Jorge Suárez.Uno de los ingredientes principales que presenta el duelo es el regreso, por segunda vez de Jorge "Zarco" Rodríguez a su ex casa.El pasado 11 de febrero el hoy entrenador de los albos volvió por primera ocasión al "Calero" Suárez, aunque la experiencia no fue muy alentadora. Los blancos salieron derrotados por 3-1 con dos goles de Paolo Suárez y uno más Christian Sánchez. Por Alianza descontó Rodolfo Zelaya, desde la vía del penalti.Para el "Zarco" estar de nuevo en Metapán no conlleva nada en especial y solo se concentra en tratar de sacar el resultado que le permita tomar ventaja en la serie."Para mi es algo normal. Claro que tenemos la obligación de hacer dos buenos partidos y ganar la clasificación a la final. Pero de ahí tenemos que tomarlo con tranquilidad sabiendo el potencial que tiene el equipo y demostrar si estamos a la altura de Alianza", manifestó el técnico antes de viajar a la ciudad calera.En el partido de esta noche será ausencia el mediocampista Rudy Valencia, quien salió lesionado el pasado domingo contra Pasaquina y a quien Rodríguez ha dicho que no arriesgará por no estar "al 100 por ciento de sus condiciones".