Zarco Rodríguez: "Los dos equipos tienen la obligación de ganar la final"

El Güiri Güiri al Aire comenzó la semana con una amplia e interesante charla con Jorge Humberto Rodríguez, entrenador del FAS, para hablar sobre la final del Clausura 2021 la cual disputará contra Alianza el próximo domingo en el estadio Cuscatlán.

"El Zarco" Rodríguez no titubeó en opinar sobre el equipo santaneco, el Alianza y hasta opinó sobre la selección nacional y la conquista de la azul y blanco playera que ganó el título de campeón del Premundial en Alajuela el domingo anterior y de paso la clasificación al Mundial de Rusia 2021.

Uno de los temas de la agenda fue la dramática clasificación ante Santa Tecla por 4-2 en tanda de penaltis luego de perder en los 90 minutos por 1-0 con gol del ex tigrillo Diego Areco.

"Creo que esas son las cosas que tiene el fútbol, puedes pensar que va suceder una cosa y en el terreno de juego sucede otra por los momentos que tiene cada partido y cuando el rival aprovecha su momento y uno no pasa lo que pasó. Pero al final tranquilo por la afición, contento por los jugadores que es lo más importante en el fútbol de poder llegar a una final", dijo el entrenador originario de San Alejo, La Unión.

Rodríguez reveló a la mesa más redonda que la práctica de penaltis fue una de las prioridades en los entrenamientos en las últimas semanas.

"Teníamos que estar preparados por si se daba la oportunidad y se dio y lo importante es la seguridad con que los jugadores han definido más con lo que el portero ha resuelto", expresó.

Sobre el dramatismo y la forma cómo clasificó el FAS, Rodríguez admitió que son cosas del fútbol.

"El fútbol tiene esas cosas, tuvimos dos oportunidades claras en el primer tiempo de Wilma Torres, una que Dautt la tapa con pie y tres pelotas que pegaron en el poste, suficiente para ganar el partido pero no le vamos a quitar el mérito a una chilena que hizo Areco cuando íbamos 1-0 y un disparo de Irvin Herrera...Las jugadas que tuvimos fueron más claras para mí pero el fútbol tiene eso, al final sufrimos pero estamos donde queríamos estar que es la fiesta grande', explicó.

FAS suma 17 títulos en el fútbol salvadoreño, pero no ha podido levantar otra copa como campeón desde el Apertura 2009 cuando venció en la final al Águila por 3-2.

"Eso hay que hablarle a los técnicos pasados, yo tengo esa tranquilidad que Dios me ha dado, prácticamente dirigí un torneo, llegamos a semifinales y este es el segundo torneo y estamos en la final y vamos a jugar contra el equipo favorito, el equipo de los últimos cuatro o cinco años, proque del 2017 para Alianza ha sido un equipo y del 2016 para allá los aliancistas me pueden decir una cosa diferente. De nueve torneos en ocho, Alianza ha terminado en primer lugar y solo el Once Deportivo lo dominó", comentó el técnico.

Sobre la final contra el equipo albo del próximo domingo, el Zarco recalcó que está 50 y 50.

"Nosotros vamos a jugar nuestra final, está 50 y 50 y esperamos hacer un buen partido para tener opciones de ganar el título. La final es totalmente diferente, los partidos se van a definir por los momentos psicológicos que te va dando el partido, el fútbol es así y contento porque tanto el cuerpo técnico de Alianza como el cuerpo técnico de FAS somos salvadoreños", expresó.

Rodrígo Arias preguntó al Zarco sobre la afición y recordó que en la final del 2015, FAS no llenó su sector en el Cuscatlán.

"Los aficionados tienen que entender que el equipo es de ellos y los equipos tradicionales tiene su patrocinador en los aficionados y nosotros sabemos que tenemos el compromiso,hay que jugar ese partido y sabemos que la afición ha sufrido y va seguir sufriendo, solo el que no quiera estar involucrado en el fútbol si no quiere sufrir que se retire y nosotros como técnico nos toca sufrir", dijo a la mesa más redonda.

Rodríguez también comentó sobre el desempeño de algunos refuerzos del FAS en el Clausura.

"Para mí es un jugador que ya lo conocíamos de hace años (Kevin Reyes), quedó campeón con Santa Tecla, fue a Äguila y quedó campeón, lo mismo que Wilam que es el mejor mediocampista por derecha en esta temporada con ocho goles y a mí me extraña que no esté en la selección nacional pero son criterios que cad quién tiene pero nosotros estamos contentos con el rendimiento de todos los jugadores y si el equipo está en la final es porque algo bueno ha hecho más que los demás equipos" , expresó.

El tema del compromiso con el equipo fue otro punto abordado por Jorge Rodríguez. "Siempre la institución va a ser más importante que cualquier persona y que cualquier técnico y jugador. Cada quien tiene que ir aceptando el rol que le va tocando más que todo al jugador porque algunas veces van a ser titulares y otras suplentes", explicó.

Sobre el momento más difícil del equipo, el Zarco mencionó la separación de Xavi García y Raúl Renderos y las tres derrotas seguidas.

"Son cosas que tiene el fútbol, fue un momento difícil con nuestra afición que se desesperó, ya lo había vivido con Metapán y lo viví con Alianza después de una semifinal del torneo de Copa contra Santa Tecla y son cosas normales porque la afición se desespera y hay que entenderlos como tal porque ellos sufren y quisieran que su equipo ganara".

Para Rodríguez, el delantero Dustin Corea ha resultado mejor como recambio. "Le ha llegado a dar el empuje que el equipo necesita, es un jugador importante y eso no quiere decir que más adelante uno pueda ser titular, el fútbol es de momentos y uno tiene que hacer lo más justo y equivocarse lo menos posible'.

Rodrigo Arías tocó el tema de la ansiedad por la falta de títulos y el Zarco comentó que "Hay cosas similares pero lo más difícil es la desesperación que tiene el aficionado y esa desesperación como cuerpo técnico nos puede llevar a ese nivel pero debemos tener la tranquilidad de que nosotros no somos los responsables de lo que le ha sucedido a FAS, estamos a 90 o 120 penales de poder lograr algo importante para FAS".

Según el entrenador, Alianza ha sido el equipo dominador de los últimos años. "Firpo dominó en los 90 el fútbol salvadoreño y del 2017 para acá lo ha dominado Alianza y es el equipo que tiene más tiempo los jugadores de estar juntos por lo tanto tienen esa ventaja que se conocen pero nosotros tenemos la oportunidad de poder pelear ese partido".

Para Jorge Rodríguez la semana de la final es la más fácil de todo el torneo.

"Es la semana más fácil porque todos los jugadores están a disposición, todos quieren jugar y dar el máximo y eso tiene la tranquilidad. El jugador se gana su lugar en el once titular y el correr del campeonato te va dando la pauta de quién está rindiendo para poder sacarle el máximo de rendimiento".

"Nosotros tenemos a los jugadores trabajando con nosotros desde el 29 de marzo. Ahora el jugador ha entendido más de que son los artistas principales en el fútbol... Los dos equipos estamos en sintonía y estamos preparados para ganar, uno de los dos que va a ser el mejor va a ganar el campeonato ", enfatizó el entrenador.

Una pregunta obligada para el Zarco fue sobre el Gullit Peña tras su lesión ante el Santa Tecla y que podría dejarlo sin jugar en la final.

"Vamos a ver cómo se encuentra (Gullit Peña) y cómo llega el día de mañana y si no tenemos otros jugadores. Si el Gullit está, bienvenido sea y sino como equipo tenemos que hacer un buen partido".

Jorge Rodrígue admitió que conoce bien a Alianza del cual fue técnico y ganó títulos importantes con los albos.

"Los dos equipos nos conocemos porque se conocen los jugadores, pero al final es la decisión del jugador que en los momentos indicados pueda hacer la diferencia para que se vaya para un lado la balanza", explicó el estratega unionense.

"Después de Alianza el equipo más goleador es FAS, quizá en defensa quedamos a deber un poco pero en los últimos partidos el equipo ha venido mejorando", expresó.

Y sobre Dustin Corea reconoció que "Cuando ha entrado de cambio ha hecho mucha más diferencia que cuando ha entrado de titular, a él lo tomamos como un cambio muy importante y si en el futuro se gana ser titular va a ser titular".

También definió como bueno el desempeño del mexicano Gullit Peña. "Lo importante es el compromiso que él ha tenido con la institución, al trabajo y a la dedicación..Para mí si ha rendido (Gullit Peña) lo que pasa es que como ha sido un jugador que viene de otro nivel, fue mundialista, la gente pretende de que determinado jugador haga todo y el fútbol no es así, es de conjunto y de premio estamos en otra final".

Respecto a la final contra su ex equipo, Alianza, del próximo domingo remarcó que "Lo más bonito de esta final FAS-Alianza es que los dos tienen la obligación de ganarla, además existe una gran rivalidad. Muchos dicen que FAS es el más obligado pero Alianza es el más obligado porque Alianza ha ganado las últimas finales y la lógica que nosotros esperamos es que nosotros darle la sorpresa al favorito y ganarle la final".

El técnico tigrillo reveló que firmó contrato por dos años y su primer reto fue hacer un equipo competitivo. "Uno lo que le puede prometer al dirigente es trabajo pero lastimosamente a nuestro dirigente le gustan que le mientan, cuántos currículum no han llegado al FAS, aquí están que se ofrecen pero son cosas normales que tiene el fútbol al final cuando los resultados no se dan es que uno puede salir de una institución".

En la mesa más redonda hubo tiempo para analizar la semifinal ante los pericos. Uno puede poner un montón de argumentos, nosotros ganamos y pasamos a la final y ya los técnicos declaran que callaron al Quiteño, si el Quiteño celebró, una cosa es que pongan los partidos en riesgo, pero para mí nunca en la vida un perdedor va a ser mejor que un ganador".

Y sobre la final volvió a insistir en que "la final nunca sabés qué va a pasar, aunque haya un favorito está 50 y 50 y son los momentos del partido porque si aprovechas una oportunidad de gol, impactas y golpeas al rival, ese es al autocontrol que tiene que tener el jugador y ahí es donde Alianza tiene más experiencia".

"Ningún partido se parece a otro, ellos van a jugar de locales, por historia las finales. FAS necesita ganar para que el mismo jugador crea en la capacidad que tiene", destacó.

Para Rodríguez, Alianza será local y favorito. "Las finales siempre se han jugado en el Cuscatlán y no es nada nuevo, entonces, hay que hacer un buen partido en el Cuscatlán contra el favorito para tener opciones a ganar. En el medio campo es donde se juega el partido".

SELECCIÓN

Jorge Rodriguez declaró que FAS siempre está dispuesto a colaborar con la selección nacional y nunca ha habido conflicto.

"Los mejores tienen que estar en la selección y los que tienen presión son Águila, FAS, Alianza y los jugadores más ganadores del fútbol salvadoreño están ahí con el respeto que también Santa Tecla ganó y hay jugadores jóvenes...Hay jugadores que tienen miedo jugar en los equipos grandes y entonces qué va a pasar cuando estén en selección", matizó el entrenador.

En la lógica del Zarco si la selección juega bien el fútbol mejor y la afición se motiva.

"Lastimosamente se perdieron seis años y si esos años no se hubieran perdido, yo no tengo la duda que ahora estaríamos compitiendo con más posibilidades para ir a la octogonal y pelear la octogonal. Ahora hay que apostarle al 2026 y más que al 2026 al 2030 para que estos jugadores vayan creciendo futbolísticamente", expresó.

Rodríguez también fue enfático en que siempre hay disposición de apoyar a la selección. "Como FAS nunca le hemos dicho a los jugadores que no vayan a la selección, esa es una decisión que ellos deben tomar".

El Zarco también hizo valoraciones sobre tópicos diferentes. "El nivel del fútbol salvadoreño lo queremos comparar con el europeo, con el México, Estados Unidos y Costa Rica, nosotros nunca hemos trabajado para poder pedir resultados y que nuestra selección rinda a nivel internacional"

"Lastimosamente nos quieren hacer creer que somos más malos de lo que realmente somos y existe material humano que lo podemos trabajar", fue otra valoración de Jorge Rodríguez.

En la recta final del programa opinó sobre el triunfo de la selección de fútbol playa que dirige Rudis Gallo y fue campeona del Premundial en Alajuela y clasificó por quinta vez a un Mundial.

"Como salvadoreño me siento orgulloso de que esa selección vaya al Mundial y ver cómo el profe Gallo los ha dirigido y con la seguridad que juegan, esa seguridad la quisiéramos trasladar al fútbol. Han logrado algo importante a nivel de la Concacaf y de ahí imitar el trabajo de playa y llevarlo al fútbol 11" ,recalcó Rodríguez.

"Hay que tener la tranquilidad de que cuando ganas todos se suben al barco y cuando pierdes estás solo" , agregó.