Zarco Rodríguez: "Esperaba que el equipo hiciera más"

El Alianza cayó por tercera vez en la liga, esta vez ante Metapán, y su técnico, Jorge "Zarco" Rodríguez y el defensor central, Iván Mancía, hablaron en posterior al choque de la jornada 19.

"Fue un partido complicado donde tuvimos el control de la pelota en gran parte del juego y donde creamos muchas oportunidades de gol que no aprovechamos. Ellos tuvieron solo una a balón parado y anotaron, esa ha sido la diferencia en el juego de esta noche (ayer), en una cancha que siempre ha sido difícil pero donde, en lo personal, esperaba que el equipo hiciera más", señaló Rodríguez al final del juego.

El estratega unionense de Alianza admitió que "nunca uno se irá satisfecho con la derrota, deseo felicitar al rival por su triunfo, fue un partido abierto, donde los dos equipos trataron de hacer bien las cosas, de proponer buen fútbol y que se definió por un gol a balón parado. La derrota nos hace reflexionar, solo nos queda seguir trabajando, sabiendo que así será lo que resta del campeonato".

"Venir a Metapán y perder la verdad es un momento complicado pero vamos a seguir trabajando para lo que viene."

Sobre la expulsión de Henry Romero a 15 minutos del final, Rodríguez es de la idea que no influyó en la derrota ya que "tuvimos una o dos oportunidades más para empatar el partido; sí condicionó en un momento el partido, pero eso no aplica a que vamos a restarle méritos al rival por su victoria", destacó el timonel.

Sobre si el esfuerzo que hacen los equipos en la liga de jugar tres partidos por semana fue una factura que Alianza está pagando, Rodríguez aseguró que "no es un motivo para decir que por eso perdimos ante Isidro Metapán, todos los equipos estamos haciendo un esfuerzo conociendo lo que sucedería luego que aceptamos ceder a los jugadores a la selección y que por ello afectó el calendario de partidos".

"Todos conocíamos cómo quedaría el calendario, aún falta una semana más de jugar tres partidos consecutivos para cerrar las dos vueltas", acotó.

GOL ANULADO

Sobre el gol que se le anuló por fuera de lugar, el defensor Iván Mancía afirmó que "no me percaté si en realidad estaba o no adelantado, solo miré la trayectoria de la pelota y rematé de cabeza para anotar pero el asistente marcó un fuera de lugar mío, que al final no puedo decir que si fue o no".

"Lo cierto es que tuvimos oportunidades de anotar y no lo conseguimos. Deseo aprovechar la ocasión para felicitar a (Isidro) Metapán por la victoria, nos ganaron bien... nos quedan tres partidos más que debemos de ganar, ya sea de local o de visita, para poder asegurar el primer lugar."