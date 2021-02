“Zarco” Rodríguez: “Debemos mostrar más carácter en la cancha”

La interna de FAS no pasa por su mejor momento luego de finalizar la primera vuelta de la Fase 1 del torneo Clausura 2021 como terceros en la tabla de posiciones de su grupo zonal con apenas tres puntos, cuatro menos que el líder Isidro Metapán y dos abajo de su último verdugo, el Once Deportivo de Ahuachapán, superando solamente a los cocoteros de Sonsonate que han logrado apenas un empate en tres jornadas.

El unionense Jorge Humberto “Zarco” Rodríguez, técnico del equipo asociado, no ocultó su frustración tras el cotejo que perdieron por 3-1 ante los fronterizos y que ha dejado muchas dudas en el aire de la capacidad de un plantel que por nombres es uno de los mejores reforzados en la liga nacional.

“Son de las cosas difíciles de asimilar, no te pueden encontrar mal parado, nos hacen eso y llega el empate temprano y luego llegó el tercer gol, debemos estar más concentrados en el partido para sacar mejores resultados”, se quejó.

Rodríguez reconoció que “ahorita estamos en deuda. Está bien claro que no cumplimos los objetivos, ahora nuevamente nos tocó perder, el Once Deportivo llegó a cinco puntos, Metapán tiene siete y nosotros nos quedamos con tres. Es un déficit grande ya”, dijo el estratega sin reparos ni excusas al final del partido celebrado en la ciudad de Ahuachapán.

Los santanecos suman hasta el momento dos derrotas en tres partidos y la sufrida el domingo pasado ha sido a criterio del técnico oriental a la falta de concentración de sus pupilos en la cancha tras sufrir una remontada de los aurinegros en apenas 11 minutos de juego.

“Tenemos que mostrar más carácter en determinados momentos. Hoy llegó el empate 1-1 y después ellos crecieron futbolísticamente y después en el tercer gol hasta nosotros les damos la pelota para que nos anoten. Tenemos realmente que mejorar y estar bien metidos en los partidos”, lamentó Rodríguez.

Sobre la paternidad que le ha impuesto el equipo aurinegro desde su arribo a la liga mayor en el Apertura 2019, “Zarco” Rodríguez dijo que “la historia esa está así, se debe tener la mentalidad de venir y sacar el partido adelante; siempre ha sido difícil (jugarle al Once Deportivo) para el FAS pero también debemos revertir esta situación, no solo con el Once Deportivo, también con todos los equipos y en todo el campeonato, no encontramos esa estabilidad en el equipo”, reconoció.

Sobre el parón de dos semanas que se tiene por las elecciones municipales y legislativas del próximo domingo, Rodríguez fijo que “son 15 días pero van tres a la sub 23 y cinco a la mayor, nos quedamos solamente con 12 jugadores para entrenar más algunos de las reservas para preparar el juego ante Metapán en casa”.

El timonel de los tigrillos no quiso opinar sobre ael debut del colombiano Luis Peralta quien vió acción solamente 20 minutos ante los fronterizos y sobre el arribo de Dustin Corea como su último refuerzo del torneo.

“Es difícil evaluar a alguien cuando estás perdiendo el partido 2-1 ya que no hubo la tranquilidad para intentar no crear los espacios que dejamos en la cancha, sea quien sea todos representamos a FAS y hay que mejorar eso. Vamos a cerrar con Dustin y espero que llegue para aportar, lo cierto es que seguimos en deuda con todos", agregó.