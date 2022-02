"Zarco" Rodríguez: "Al FAS le faltaba tiempo y trabajo"

El técnico Jorge Humberto Rodríguez se mostró tranquilo pero feliz por la primera victoria de su equipo en el actual torneo liguero ya que reafirmó su tésis que a su equipo le faltaba solamente tiempo de trabajo para encontrar la ruta del triunfo, algo que se le había negado desde el pasado 21 de noviembre cuando en la penúltima fecha de la fase regular del torneo Apertura 2021 derrotó por 1-2 al Isidro Metapán en tierra calera.

"No me preocupa eso porque sé de la capacidad que tiene este equipo; simple y sencillamente aunque ellos (buscaban ganar) no podían, pero ahora van mejorando físicamente, por lo tanto, todo el equipo va a comenzar a rendir más, nosotros tenemos confianza en eso", destacó el timonel oriental de los santanecos quien aprovechó para mandar un mensaje a una parte de la prensa deportiva quienes criticaron el bajo nivel de su plantel desde el inicio de este torneo.

"Por eso me extraña a veces del periodismo (deportivo) que hacen un análisis con el hígado se puede decir y no lo hacen detalladamente, sabiendo que habemos equipos que no hemos entrenado, por lo tanto vamos a estar mal físicamente; pero no es por la (mala) preparación física", aseveró el técnico nacional de los tigrillos quien admitió que "es sencillamente porque comenzamos tarde en trabajar, y eso son cosas normales que tiene el fútbol y sé que al equipo todavía le hace falta más volumen de juego, eso todos lo sabemos, pero espero que (este triunfo) sea el comienzo de muchos, sabiendo que ya pensamos en Limeño quien será difícil porque se está jugando su categoría", recalcó.

Sobre esa deficiencia física al que hizo alusión, "el Zarco" Rodríguez ratificó que el tiempo está haciendo su parte para alcanzar pronto el nivel que posee FAS en la liga.

"El tiempo acumulado ayuda, las cargas físicas van subiendo, por lo tanto el jugador se va sintiendo más fuerte y después va saliendo lo individual, lo colectivo y lo táctico (en el grupo). Allí espero que sea el inicio de mejores resultados, partido a partido que tenga el equipo."

Finalmente, Rodríguez no se quejó por el corto marcador con que ganó nuevamente a un Santa Tecla que intentó más en el segundo tiempo al externar que "lo importante es ganar, al final todo el mundo se acuerda quién ganó, eso es lo importante, además creo que se hizo buen fútbol, se dominó el partido, se tuvieron varias jugadas para poder anotar, pero nos vamos tranquilos porque solo fuimos capaces de ganar por 2-0 que es lo que el rival nos permitió."