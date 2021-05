Zarco: "¿Presión? No, ¿por qué me voy hacer cargo de los 20 entrenadores que pasaron antes?"

Jorge Rodríguez, entrenador del FAS, vive la final a su manera y con la tranquilidad y sinceridad que le caracteriza. En el Media Day tigrillo, el timonel habló de las expectativas y detalles previo al choque por el título de este domingo ante el Alianza.

Rodríguez deja en claro que no tienen por qué cargar con la presión de los años de sequía de título del equipo pues la mayoría de jugadores tiene entre dos y tres años de estar ahí. Por ello, destaca que van a jugar a ganar pero sin más presión que la de alzar la corona.

"No me siento presionado, es mi segundo torneo que estoy acá. Siempre he dicho que ¿por qué me voy hacer cargo de los 20 entrenadores que pasaron antes? Ese es problema de ellos y de los jugadores. No tenemos por qué cargar lo que otros han dejado al equipo, no tenemos que pagar lo que otros han hecho", señaló "el Zarco".

"Esperamos hacer un buen partido en el Cuscatlán para tener opciones de ganar el título. Las finales hay que jugarlas, hay que ganarlas y veremos el domingo quién ha sido el mejor equipo del campeonato. Si estamos en la final es por algo, es porque el equipo fue mejor que los otros rivales", agregó Rodríguez.

El entrenador se refirió a la lesión del mexicano Carlos "Gullit" Peña quien no ha entrenado con el grupo debido a un golpe en su rodilla derecha que sufrió ante el Santa Tecla el pasado domingo. Espera que esté recuperado al igual que Tomás Granitto.

"Se va a definir en los últimos días, si está (disponible) bienvenido sea, si no otro jugará. El equipo tiene buenos jugadores y capacidad de hacer un buen partido y pelear la final", expuso.

El estratega de los santanecos habló de la importancia del apoyo de la afición y los sinsabores de los últimos años. Además, sueña con alzar la corona el domingo.

"A los aficionados hay que agradecerle el apoyo, sé que se han frustrado y se van a seguir frustrando porque el fútbol tiene esas cosas que se 12 equipos solo uno es el campeón, con esas cosas se convive y hay que aceptar cuál sea el resultado", dijo.

"Uno siempre tiene el sueño de celebrar, hay que entender que solo es un partido de fútbol, tenemos 90, 120 minutos o penaltis para ganar el campeonato. Después hay que aceptar lo que dicten los jugadores, estamos enfocados en hacer nuestro trabajo", añadió.

Sobre Monterroza

Jorge Rodríguez también se refirió a las declaraciones del capitán del Alianza, Marvin Monterroza, quien dijo el pasado martes que "Conociendo al 'Zarco' no creo que se vayan a abrir". Ambos compartieron vestuario en Metapán y Alianza.

Al respecto, Rodríguez dijo: "Hay que respetar lo que ellos digan, no vamos a entrar en ese juego. Uno también los conoce y si ellos quisieran jugar al ataque como dicen, que pongan mediocampistas ofensivos, que pongan delanteros, que no pongan defensas... una cosa es el equilibrio y otra es lo que palmas con el 11 inicial, así de ve si son ofensivos. Si a Bryan Tamacas, que es lateral derecho, lo ponen de volante para mí es más defensivo".