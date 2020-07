Zamboni: “En El Salvador me faltaron los goles”

El delantero brasileño Sandro Zamboni llegó al Alianza para el Clausura 2009 con cartel de goleador del fútbol de Guatemala pero no se pudo consolidar como el artillero del equipo aliancista.

Llegó procedente del fútbol de Guatemala donde su promedio de goles fue de 12 tantos por torneo, mientras que con los albos, solo celebró dos tantos. Se retiró del fútbol profesional hace cinco años, se desempeñó como director deportivo del Petapa y en la actualidad, es el entrenador del Tacaná FC, de la segunda división.

El Salvador le trae buenos recuerdos, pero por su mente también pasa la deuda que dejó en el Alianza “tal vez mi paso por El Salvador no fue perfecto, solo anoté dos goles, luché por hacer bien las cosas, lastimosamente no se dio. En el fútbol pasa, hay un jugador que no funciona en un equipo, pero en otro se torna un ídolo, es normal”.

El brasileño detalló que en su paso por el equipo albo “me hicieron falta los goles, un delantero vive de goles, no me sirve ser un delantero de área, definidor, el último y no hacer goles, yo jugaba bien, pero no marcaba goles. Entrega y garra tenía, ganas... nunca dejé de correr, pero faltó goles y más de tranquilidad, tal vez, tenía opciones claras y no había manera que la pelota entrara, me faltaron los goles en El Salvador, cuando llegué dije que quería hacer una media de goles como en Guatemala, donde hacía de ocho a 12 goles por torneo, lastimosamente no se dio”.

El Alianza peleó esa campaña su permanencia en la liga mayor ante El Roble, de la segunda división “casi desciende el equipo, El Salvador peleó para ir al Mundial, hacía bien las cosas, el Alianza tenía siete jugadores titulares en la selección, fue un momento delicado, no teníamos como agarrar la batuta y ser un equipo ganador como siempre, el equipo andaba mal y terminamos jugando descenso, casi bajamos. Muchos jugadores convocados a la selección (del Alianza) que estuvo a punto de clasificar al Mundial, en el Alianza jugaban de una manera y en la selección, de otra", enfatizó.

“Dejé muchas amistades en El Salvador, me encanta el país, conocí todos sus rinconcitos, las playas, me encantó estar en el país. En el Alianza jugué casi todos los partidos junto a Juliano Rangel (brasileño)”, confesó.

DEL EJÉRCITO AL FÚTBOL

Zamboni inició en el fútbol profesional a los 18 años con el equipo Santa Helena, alternó el fútbol con su carrera en el Ejército de Brasil y luego del retiro del Ejército, pasó por equipos de Japón y Alemania, antes de establecerse en el fútbol chapín.

Recordó que “en esa época (1997) estaba en el Ejército, yo era militar cuando inicié en el fútbol, fui dos años militar y jugaba al fútbol profesional, con 18 años. Pude seguir en la carrera de militar, pero decidí (el fútbol) pude ser sargento, pero preferí el fútbol, lo traigo en la sangre. Mi paso fue poco por Brasil, salí del Ejército y me fui a Japón”.

Se convirtió en el goleador histórico del Deportivo Petapa, también jugó con el Aurora y Deportivo Marquense, hasta que firmó su retiro con el Santa Lucía Cotzumalguapa en el Apertura 2015, a la edad de 38 años.

“El Fútbol en El Salvador es más fuerte en el sentido del contacto, más brusco que el fútbol de Guatemala, el futbolista salvadoreño tiene más fuerza que el guatemalteco. En Guatemala es más de técnica”, admitió.

El brasileño es un entrenador de fútbol desde hace tres años, comenzó en la tercera división (dos equipos), luego pasó a segunda división tres torneos y tiene propuestas de equipos de la primera división para el Clausura 2020 “del Suchitepequez y Marquense, lo estoy analizando”, concluyó.