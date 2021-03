Yuvini Salamanca: "Tenemos que mejorar la definición para el próximo partido"

Jocoro sumó una nueva derrota en el Clausura 2021, esta vez en contra del conjunto migueleño, quienes se mostraron eficaces a la hora de aprovechar sus oportunidades. Por el otro lado, el equipo de Morazán desperdició varias ocasiones de gol en la segunda parte.

Los fogoneros todavía no ganan en el certamen y es último de la zona oriental a falta de la última jornada de esta primera fase. El capitán del equipo, Yuvini Salamanca lamentó el nuevo tropiezo, sin embargo, rescató el volumen de juego mostrado durante el partido.

“Estamos tristes por el resultado, no queríamos perder en casa nuevamente, sin embargo, por el volumen de juego del equipo me voy contento. Siempre fuimos frontales, siempre buscamos el arco contrario, tuvimos muchas ocasiones de gol, al final no se lograron”, comentó Salamanca.

Luego de culminar el torneo Apertura 2020 con buenas sensaciones tras llegar a semifinales, el equipo de Carlos Romero no levanta cabeza en el Clausura, por lo que hasta el momento, han perdido el sello de ser uno de los equipos más fuertes en condición de local.

“Son rachas de los equipos, lo estamos pasando nuevamente como el torneo pasado. Águila en buena racha hizo un gol hasta de rebote y así son las cosas, cuando andás en buena racha cualquier pelota entra. Nosotros nos pasó lo contrario, tuvimos muchas y ahora a seguir trabajando y a mejorar en la definición para el próximo partido”, detalló el jugador de Jocoro.

En el cierre de la primera fecha, Jocoro visitará a Municipal Limeño en un partido donde se peleará por el tercer puesto. Firpo y Águila ya aseguraron el primer y segundo puesto en la zona oriental.