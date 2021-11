Yuvini Salamanca: “Es un privilegio estar en esa lista”

El migueleño José Yuvini Salamanca, actual volante de los fogoneros del Jocoro, alcanzó el pasado 17 de octubre en el estadio “Arturo Simeón Magaña” de Ahuachapán ante el local Once Deportivo los 500 partidos en primera división y además los celebró anotando su gol 51 de penal que significó el empate a dos goles en ese partido correspondiente a la fecha 13 del Apertura 2021.

Con 39 años de edad, el menudo mediocampista oriental quien debutó en liga mayor el 20 de enero del 2002 en el partido en que su equipo, el Dragón de San Miguel, cayó 1-2 ante Atlético Marte en el estadio Juan Francisco Barraza en la primera jornada del torneo Clausura 2002, reconoce que llegar a esa cifra de juegos no ha sido fácil y no oculta su orgullo por pertenecer a una lista que encabeza por ahora el panameño-salvadoreño Nicolás Muñoz, atacante del Águila.

“Para mí es un privilegio estar en esa lista con grandes jugadores, que haya cumplido más de 500 es algo que me motiva mucho, deseo llegar a los 600 como lo hizo mi amigo Ramiro Carballo, una institución como jugador y como persona, mi deseo es seguir sumando trabajo y experiencia con lo que me queda de carrera, donde he estado he entregado lo mejor de mí en los entrenos y dentro de la cancha, espero tener las fuerzas necesarias, sin sufrir lesiones, para seguir aportando al fútbol, es un privilegio estar allí”, afirmó con orgullo.

Aparte de Nico Muñoz (589), Salamanca comparte privilegio en dicho listado con el capitalino Mauricio Arnoldo Quintanilla (579), Isaac Zelaya y William Osorio (ambos con 525 juegos), pero está lejos de unirse al trío de jugadores que superaron esa cifra y que sumaron 600 partidos o más en liga mayor como el hondureño-salvadoreño Williams Enrique Reyes, Deris Ariel Umanzor o el propio Ramiro Ernesto Carballo.

“Con Deris compartí camerino, creo que con todos de esos dos listados he estado en camerino en mi carrera deportiva, en Limeño estuve también con mauricio Quintanilla, creo que con el único que no fui compañero de equipo ha sido con William Osorio”, recordó Salamanca.



LAS CLAVES

Yuvini Salamanca ha logrado jugar hasta el momento 11 partidos de cuartos de final, 14 semifinales y ha disputado una final, la cual perdió, momentos que han abonado en su carrera deportiva donde admite que ha logrado conjuntar momentos especiales que le han permitido seguir jugando a seis meses para cumplir 40 años.

“La clave para sumar tantos partidos en liga mayor es el trabajo y el cuido personal, todo eso ha sido importante, aparte de estar libre de lesiones para poder aportar nuestro fútbol”, admitió.

El volante migueleño ha logrado poco a poco cumplir sus metas en el fútbol, como el hecho de ser seleccionado nacional y debutar con la Selecta hace seis años bajo el mando del hondureñon Ramón Maradiaga.

“El haber jugado y portado la camiseta de la selección nacional donde jugué dos partidos siento que cumplí con todos mis ciclos pendientes en el fútbol, espero sumar más torneos en mi carrera, a mis 39 años siento que he cumplido, espero seguir jugando dos años más, siento que los puedo jugar”, adelantó el jugador migueleño quien lamenta solamente no saber qué se siente ser campeón de liga en primera división.

“Por el momento creo que he cumplido todas mis metas, lo único que no he conseguido es ser campeón de liga en primera, ya fui campeón en segunda con Atlético Balboa, campeón de la Copa Presidente también con Balboa y dos veces con Jocoro en segunda división cuando alcanzamos el ascenso a la liga mayor de forma directa”, recordó el mediocampista quien debutó en el Apertura 2021 hasta la cuarta jornada.

“Por poco me iba a quedar fuera de este torneo con Jocoro, lo que pasó es que se tardó el papeleo de mi contrato que se me había vencido y también llegar a un acuerdo en el tema económico, por eso no pude jugar los primeros partidos con Jocoro”, aseguró el jugador que se siente cómodo en la interna fogonera.

“Me siento bien en Jocoro, creo que la labor que uno hace se nota, el plantel está pendiente de mi labor, son dos torneos que estoy acá y siento que todos saben cómo es mi estilo de juego”, reconoció el volante creativo que ha paseado su fútbol en casi todos los equipos orientales en liga mayor.

“En oriente en el único equipo en que no he jugado en primera división es en Luis Ángel Firpo, siento que no logré jugar allí por el tema económico, por allí en la temporada 2005-2006 cuando estaba en el Balboa jugando pudo haber sido, por allí faltó llegar a un acuerdo y terminé jugando de nuevo en Águila”, recordó.

Salamanca ya pasó el medio centenar de goles en liga mayor y aseguró que a falta de una fecha para cerrar la fase regular en la liga puedan clasificarse a la siguiente etapa.

“Son por allí en mi cuenta 51 goles, el último se lo anoté al Once Deportivo en Ahuachapán justo cuando cumplí los 500 partidos en liga mayor. Esperamos clasificarnos a cuartos de final, está en nuestras manos lograrlo. Con un empate ante Alianza estamos adentro, se nos complicó un poco la clasificación, pero si no se puede vamos a esperar qué hacen los otros equipos que tienen 24 puntos”, acotó.