Yosimar Quiñónez: "Es un envión anímico"

Yosimar Quiñónez, defensa del Limeño, definió la victoria ante Águila en el Ramón Flores Berríos como un importante "envión anímico" para retomar las acciones en el Apertura 2021.

El equipo auriazul celebró su primer triunfo en el torneo y de paso acabó con el invicto del cuadro naranja y negro.

"Ustedes han podido percibir el envión anímico que genera estos tres puntos; no solo es una cuestión de fútbol, es mucho más, es el conjunto de los sueños de todos los muchachos", comentó Yosimar.

Limeño ganó 1-0 con anotación de William Palacios, al minuto 60 en el partido nocturno en Santa Rosa.

Limeño suma cinco puntos pero no le alcanza para dejar la última posición de la tabla de clasificación.

"Desde pequeños venimos luchando con esta carrera que muchas veces no es justa pero lo más importantes que se mantuvo la paciencia y estos tres puntos nos servirán muchísimo para poder cambiar este estado emocional por el cual veníamos atravesando, no fue fácil, incluso, eso provocó la salida de un estratega que trabaja bien, desafortunadamente no se dieron las cosas, pero lo más importante es que es el trabajo de todos", recalcó el jugador colombiano de 33 años de edad.

El cuadro cuchero separó el 26 de agosto al mexicano Bruno Martínez del cargo de técnico principal por el tema de resultado y en su lugar dirige de manera interina José Romero.

Limeño también celebró en su aniversario 72 su primera victoria jugando de noche como local 1-0 frente al Águila.