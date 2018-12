Yosimar Quiñones no seguirá con el Santa Tecla

Luego de no llegar a un acuerdo por su renovación, el Santa Tecla no contará más con Yosimar Quiñones. La directiva confirmó este día que el defensor colombiano no seguirá con el equipo debido a que tomó la decisión de jugar en su ciudad natal, en la primera división.

El Santa Tecla informó esta decisión en sus redes sociales su dar muchos detalles. El comunicado menciona que "Yosimar Quiñones se quedará en su país en un equipo de primera división. Siempre tendrá las puertas abiertas en nuestro club".

¡Gracias Campeón!



Informamos que Yosimar Quiñones se quedará en sí país en un equipo de primera división, y siempre tendrá las puertas abiertas en nuestro club.#VamosTecla #TeclaCampeón pic.twitter.com/2SEtOh4oLi — Santa Tecla FC (@santateclafc) 26 de diciembre de 2018

El defensor cafetero vino al país para reforzar a los tecleños en el Clausura 2018, en el que jugó 18 partidos. Para el Apertura 2018 se coronó con el equipo luego de vencer 2-1 al Alianza en el estadio Cuscatlán.