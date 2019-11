Yonathan Guardado, del Chalate: “No soy un portero perfecto”

Yonathan Guardado pasó de juvenil al puesto titular del AD Chalatenango para el Apertura 2019 tras la salida de Henry Hernández. Guardado tomó la responsabilidad y responde a la exigencia del entrenador Ramón Sánchez. Fue titular los primeros 15 juegos del torneo.

Con la salida de Henry Hernández, la responsabilidad de salir como portero titular en el Chalatenango recayó en ti, ¿cómo te has sentido?

Muy agradecido. Es una responsabilidad bastante seria. Es algo que no me lo esperaba, pero me alegra. Estoy mentalizado en hacer bien las cosas y creo que mi desempeño incrementa cada día, aprendo cada día y espero mejorar. Me sorprendió la noticia, (es algo) que no lo esperaba, pero la asumí como debería.

¿Cómo analizas el rendimiento del equipo y lo resto por disputar en el torneo para el Chalatenango?

Todo con responsabilidad, la evolución del equipo ha sido bárbara, nadie creía en este equipo de jóvenes, estamos metidos entre los seis (puestos de clasificación) y el objetivo final es estar entre los cuatro (semifinalistas).

El equipo ha demostrado regularidad, en casa solo perdió hasta el momento dos partidos, ante el Limeño y el Alianza.

Hemos venido de menos a más, somos un equipo demasiado joven, nadie creía en nosotros, pero igual, vamos poco a poco, creciendo e intentando salir adelante, buscando hacer bien las cosas.

Recuerdo las críticas tras la salida de jugadores titulares al Alianza para este torneo, pero los que se quedaron, más los refuerzos que se incorporaron, hicieron buen trabajo hasta el momento.

Demasiadas críticas contra el equipo... todavía hay, pero son pocas (pero) no tenemos que enfocarnos en eso, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en salir adelante. Somos un grupo unido, bastante fuerte, hemos sabido llevar las cosas pese a cualquier adversidad, y gracias a la confianza que nos da el entrenador Ramón Sánchez, su aporte es importante para salir adelante. Eso contribuye a que nosotros busquemos hacer bien las cosas.

Disputaste los primeros 15 partidos del torneo, personalmente, ¿qué aspectos consideras que debes mejorar?

Hay mucho por trabajar, no soy un portero perfecto, soy bastante joven y debo de aprender demasiado, he aprendido mucho en la medida que he disputado los partidos del torneo, espero aprender más cosas. Me falta por mejorar.

En anteriores torneos alternaste con porteros de experiencia, ¿de quién aprendiste más?

Un poco de todos, pero más de Henry (Hernández), es un portero con gran experiencia, también aprendí de Kevin Carabantes, Dennis Salinas, Luis Contreras, son personas que te dejan mucho, permiten que uno aprenda de ellos.

¿Hubo nervios al saber que serías el primer portero del equipo en este torneo?

No nervios, era más una alegría, una oportunidad que había esperado. Hasta mis compañeros me decían que me merecía esta oportunidad, esperando que siga más noticias buenas y que Dios me siga acompañando en cada momento y seguir mejorando.

Eres un portero joven con una carrera exclusiva en el Chalatenango, ¿cómo tomas esa confianza de parte de compañeros, directivos y afición?

Es de bastante ayuda las palabras que me dan parte de la afición, me impulsan a salir adelante; más la confianza que me da el profesor Ramón Sánchez influye, ayuda para salir adelante, eso es emotivo porque estoy joven y quiero salir adelante. Me han dado la oportunidad y quiero aprovecharla.

¿Cuál es tu principal objetivo, sueño dentro del fútbol?

Uno de esos sueños se me está realizando, todo va paso a paso, pero esperando salir adelante con la confianza puesta en Dios; lo segundo es estar en la selección mayor, y salir a jugar con un equipo del extranjero.