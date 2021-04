Yonatan Guardado quiere repetir el Guante de Oro

El chalateco Yonatan Guardado, portero titular del Once Deportivo, líder e invicto del grupo A, ha logrado mantener una regularidad en su desempeño defendiendo los cordeles de la portería del equipo aurinegro.

El domingo anterior en Ahuachapán lo demostró al atajar un tiro de penal al atacante Dustin Corea al minuto 29 de juego cuando el marcador estaba a favor de los locales.

Dicha acción por parte del actual dueño de la presea del Guante de Oro Apertura 2020 fue clave para que el Once Deportivo derrotara al final de forma convincente a los tigrillos por 3-1.

“Creo que fue la forma más bonita que encontré para ayudarle a ganar al equipo y lograrlo acá en casa, la verdad es que cuando uno trabaja siempre debe analizar uno cada detalle de un partido, en ese caso ya había observado que antes lo había cobrado a mi costado derecho, pero son instantes en que uno debe decidir dónde lanzarse y creo que lo adiviné para taparlo”, destacó el guardameta nacional que apenas ha aceptado cuatro goles en nueve partidos de este torneo liguero para un promedio de gol de 0.44 por juego.

Guardado admitió que intuyó a qué costado cobraría el atacante tigrillo en el penal que atajó el domingo pasado en Ahuachapán al señalar que “Fue una decisión de último momento, en ese instante uno nunca sabe a qué costado se lo van a tirar a uno, es también una mezcla de capacidad y de fortuna de adivinar y creo que al atajarlo me sentí feliz de aportar”, indicó el portero norteño quien admite que el mano a mano con el mexicano Joel Almeida para intentar repetir en ganar la presea del Guante de Oro es por hoy intenso.

“Creo que se está poniendo un poco difícil (mantenerse en los primeros lugares de la lista), cada uno de nosotros está aportando lo mejor para su carrera. Sé que ‘Pituka’ (Joel Almeida) está haciendo las cosas muy bien y no me queda más que felicitarlo, eso aparte me motivas para seguir haciendo las cosas mejor”, destacó el portero nacional quien se mantiene junto al portero azteca en el liderato de la lista de mejores porteros del Clausura 2021, seguido muy de cerca por el migueleño Benji Villalobos de Águila, quien en nueve fechas solo ha recibido seis goles para un promedio de 0.67 goles por partido.

El top cinco lo completan el metapaneco Óscar Pleitez de Isidro Metapán con 0.75 de promedio (seis goles en ocho partidos) y Manuel González, portero del Jocoro con nueve goles recibidos en ocho partidos disputados para un promedio de 1.13 goles por juego.

Ambos porteros han establecido en el presente torneo de liga importantes marcas de imbatibilidad la cual se rompió en el partido que ambos sostuvieron en Ahuachapán el pasado 20 de marzo y que finalizó empatado a un gol, anotaciones del colombiano Edgar Medrano por los ahuachapanecos y de Jefferson Polío por los usulutecos.

Guardado mantuvo en ese partido ante los pamperos su portería invicta por 359 minutos, mientras que Almeida lo hizo con 476 minutos sin recibir gol.

El top cinco por la conquista del Guante de Oro en el Clausura 2021



JUGADOR EQUIPO PAÍS JJ. GR. %

Yonatan Guardado Once Dep. ESA. 9 4 0.44

Joel Almeida Firpo. MÉX. 9 4 0.44

Benji Villalobos Águila ESA. 9 6 0.67

Óscar Pleitez Metapán ESA. 8 6 0.75

Manuel González Jocoro ESA. 8 9 1.13