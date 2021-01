Yonatan Guardado: "Tenemos que aprovechar el partido en casa"

Yonatan Guardado, portero del Once Deportivo y Guante de Oro del Apertura 2020, analizó la serie de cuartos de final ante Alianza que comenzará este miércoles con el partido de ida en el estadio Arturo Siméon Magaña.

En su primer torneo como guardameta del equipo ahuachapaneco, Guardado ya obtuvo un premio individual y aunque ve complicada la serie ante los albos cree que no es imposible llegar a semifinales.

Define al Once Deportivo como un equipo joven pero luchador y están motivados para enfrentarse a un equipo que ha sido finalista en los últimos siete torneos, pero no ha mostrado su mejor versión.

¿Cómo ve la serie ante Alianza en cuartos de final?

La verdad la serie es complicada y creo que jugar contra equipos así es bien complicado pero no es nada imposible, tenemos que aprovechar el partido del miércoles en casa y tratar de hacer lo mejor como lo veníamos haciendo. En la cancha somos once contra once y tenemos que luchar y qué Diosito nos permita pasar a la siguiente fase.

¿El partido ante Alianza en el Simeón Magaña es la única o la mejor oportunidad que tienen para aspirar a llegar a ser semifinalistas?

No tanto así, pero si tenemos que aprovechar el partido en casa, hemos sido fuertes acá y tenemos que dar ese 100% y ese plus para lograr una buena victoria en casa y a mi punto de vista no va a ser nada fácil ir a sacar esos goles en el Cuscatlán, pero vamos a luchar. Somos un equipo joven pero luchador, en esta instancia no hay margen de error y tenemos que luchar hasta el final y primero Dios podamos pasar a la siguiente fase.

En el libreto Alianza es ligero favorito pero no ha mostrado su mejor versión, ¿Ven eso como una buena oportunidad para dar una sorpresa y avanzar a semis?

Somos un equipo que venimos haciendo las cosas no completamente bien pero si nos hemos esforzado para hacerlo, Alianza ha venido un poco intermitente pero creo que en esta fase de cuartos, semifinales y la final son etapas que no importa el torneo que uno venga haciendo, son partidos muy diferentes y creo que así va a ser, el que menos se equivoque y aproveche las ocasiones va a poder pasar a la siguiente ronda.