Yohalín Palacios, la historia de un futbolista colombiano, modelo de ropa y emprendedor

El futbolista Yohalín Palacios nació en Colombia pero la mayor parte de su carrera profesional la realizó en Argentina, recibió residencia argentina, llegó a El Salvador en el año 2015 y tras casarse con Lisseth Minero y cumplir toda la reglamentación migratoria, recibió la nacionalidad salvadoreña.

Desde su llegada al país, hace cinco años, jugó con el Chalatenango en la primera y segunda división, también dejó huella en el Atlético Comalapa y Santa Rosa Guachipilín de la liga de plata.

Se enamoró del país y no dudó en nacionalizarse salvadoreño, en el año 2019 recibió su Documento Único de Identidad personal (DUI) y ahora juega en la primera división como salvadoreño.

EN EL MUNDO DEL MODELAJE

Además, se desempeña como modelo profesional y junto a su esposa, atienden “Leandro Shop”, una tienda especializada en la venta de lencería para hombres y mujeres; además, comercializan ropa y zapatos deportivos, en Chalatenango.

El Salvador "es un país lindo, tiene muchos paisajes, lugares para turistear y bastante pequeño; Colombia es grande y para ir a la playa se necesita mucho tiempo, hasta tomar avión, por ejemplo desde mi natal Cartagena, toca tomar avión porque por tierra son más de 24 horas (de viaje) para ir a la playa. Uno de los atractivos más importantes es que en menos de dos horas vas a la playa, vas a un volcán, zona alta. También a los centros comerciales llegas rápido”, sostuvo.

Palacios, de 32 años, llegó al Chalatenango de la segunda división en el año 2015, se desempeñó como modelo principal de la rienda Jacarandas entre el año 2016 y 2017. “Me enamoré del país para quedarme tanto tiempo, es un país donde conocí la palabra de Dios y eso me motivó a quedarme, somos cristianos en mi familia”, sostuvo.

Ya se estableció en el país y alterna sus actividades laborales con sus obligaciones en el fútbol profesional “me gusta la parte comercial, tenemos con mi esposa un emprendimiento familiar, gracias a Dios vamos creciendo, especialmente en esta época que no hay fútbol, me dedico al comercio”, añadió.

Desde al año 2016, es común encontrarse a Palacios atendiendo a los clientes, también apoya con la publicidad en el lanzamiento de nuevas tiendas y en eventos de universidades “vendemos lencería para damas y caballeros, accesorios para damas, carteras para damas y caballeros, zapatos deportivos. Cuando nos acompañamos (con su esposa) fuimos más ambiciosos en el negocio, le metí a la parte del deporte, (vender) de lo que le gusta a los jugadores, jóvenes”, manifestó.

TRAYECTORIA

En el año 2005, y con 17 años de edad, Palacios partió a Argentina para jugar por siete años en equipos de primera, segunda y tercera división “jugué en el Arsenal de Sarandí, salí campeón en tercera división con el Club Almirante Brown de la tercera división”, recordó.

También jugó con el Club Atlético Tiro Federal Argentino de Rosario de Argentina en el año 2011 y compartió camerino con el delantero argentino Luis Ezequiel Ávila, conocido como “Chimy Ávila”, quien en la actualidad juega con el Osasuna de España.

Con “Chimy” Ávila “mantengo una bonita amistad, es una persona muy humilde, me invitaba a su casa, comíamos juntos los fines de semana, me ayudó bastante, tengo ese buen recuerdo, además de ser un crack, es una gran persona, no me dejó perder, siempre me apoyó desde que llegué al equipo, pese a que soy mayor que él, me hizo sentir bien”.

Tras siete años en Argentina, recibió carnet de residente argentino, retornó a Colombia y luego emigró a El Salvador.

Tras el Clausura 2020 salió del Chalatenango y ahora valora dos ofertas de equipos de la primera división, pero también podría salir al extranjero “cumplí un ciclo en el Chalatenango, al momento, estoy a la expectativa, ofertas de dos equipos salvadoreños de la primera división, un grupo de empresarios que siempre me apoya, analiza una posibilidad con un equipo fuera del país”.

Pero también el modelaje es una opción “lo tengo como una posibilidad, he realizado publicidad con otras marcas, en Chalatenango participé promoviendo eventos en Universidades, apertura de tiendas, me invitan.