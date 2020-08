Yimmy Cuéllar y Wilfredo Cienfuegos llegan este miércoles al país para reforzar a Alianza 

Alianza comenzó a hacer trámites para que todas sus piezas que ahora están fuera del país lleguen sin contratiempos y puedan iniciar la pretemporada presencial.

Ese trámite se ceñirá a un calendario: Este viernes arribó a El Salvador el delantero nacional Rodolfo Zelaya, quien vuelve a las filas albas para este Apertura 2020; posteriormente, el próximo miércoles lo harán el portero Yimmy Cuéllar y el volante Wilfredo "Gato" Cienfuegos, este último será una de las novedades en el equipo paquidermo, en la competencia que iniciará el 10 de octubre.

Pero para hacer realidad lo de su arribo, Cuéllar y Cienfuegos tendrán que someterse a un auténtico periplo. Desde Houston, ciudad estadounidense donde residen, viajarán a Tegucigalpa, Honduras y luego viajarán en transporte terrestre hasta El Salvador debido a que el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero aún no abre sus puertas para vuelos comerciales debido a la pandemia por coronavirus.

Según el porterto Yimmy Cuéllar se siente gratificado por el hecho de que ya tiene una vía para llegar al país y eso le baja los niveles de ansiedad. Llega al conjunto capitalino para ocupar la plaza que dejó vacante el portero uruguayo, Rafael García, quien se fue a las filas del Municipal de Guatemala.

"Voy con mucha ganas de trabajar, de cumplirle a Alianza. Sé que Rafael García dejó una vara muy alta en el arco del equipo, pero voy a trabajar fuerte para estar a la altura. Llevo la maleta llena de ganas, entusiasmo y mucha fe. Se va a hacer un poco de sacrificio en este viaje. La verdad, nunca he estado en Honduras , ni sé cómo va a ser la travesía para llegar al país, pero lo importante es que encontramos una forma de llegar", aseguró el meta nacional de 30 años en charla con EL GRÁFICO.

Tras firmar una buena actuación con el Once Deportivo en las 11 fechas que se disputaron del Clausura 2020, Cuéllar se siente comprometido para superar con creces ese papel con los fronterizos.

"Tras la salida de Rafael García, fue increíble cómo la afición de Alianza empezó a darme palabras de aliento en redes sociales. Creo que eso me hizo comprometerme más con el equipo. Sé que hay algunas personas que están molestas con la salida de Rafael, pero yo estoy comprometido con todo el equipo, con la afición. La afición de Alianza espera que yo pueda llenar las expectativas del equipo y eso me hace estar más comprometido", dijo el cancerbero, quien en los últimos cinco meses logró la categoría de residente en Estados Unidos y estuvo trabajando en Houston, en una empresa de courier.

A otra hora

Por ahora Alianza acumula al menos dos semanas de trabajos por medio de la aplicación Zoom. Pero en el caso de Cuéllar tiene permiso para hacer sus labores en un horario diferente al del resto del plantel, debido a que antes cumple con una jornada laboral en Houston.

"El empleo que tengo en Houston me ha ayudado mucho, porque no es pesado. Salgo temprano, me queda tiempo de hacer el trabajo que todo el equipo de Alianza está haciendo, vía zoom, que es fortalecimiento y acondicionamiento. Yo lo hago aparte, después de salir de mi trabajo", dijo el guardavallas.