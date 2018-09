Yimmy Cuéllar vuelve a entrenar con Alianza

En el año 2009 Yimmy Cuéllar llegó por primera vez al Alianza. Procedía del Espartano de San Julián y estaba por cumplir los 19 años. Aceptó competir como el tercer portero del equipo, donde ya tenían un nombre Dennis Salinas y Francisco Portillo. En sus primeros torneos le tocó esperar turno, porque el puesto tuvo rotaciones con el colombiano Mario Muñoz, Rafael Fuentes y Douglas Batres.

Tuvo que ganarse un nombre jugando para otros equipos como Atlético Balboa y Once Municipal para regresar al Alianza, hasta que en 2013 interrumpió su trayectoria por un castigo que le impuso la FESFUT, quien lo encontró culpable de interceder en el arreglo de partidos de la selección nacional sub 20.

Cumplió los cinco años de inhabilitación y el 22 de mayo fue anunciado como uno de los cinco fichajes del Alianza para el Apertura 2018. Retornó al país la semana pasada pero fue hasta el martes 25 de septiembre cuando oficialmente se reincorporó al equipo albo en una tercera etapa.

En su primera conferencia de prensa, Yimmy comentó que esperaba con ansias este momento, volver al equipo que siempre lo respaldó.

"Me siento emocionadísimo, estuve cinco años soñando con este momento y gracias a Dios estoy acá. Gracias a las personas que permitieron retornar a este equipo, no tengo muchas palabras", mencionó Cuéllar.

En los últimos años residió en la ciudad de Houston, donde combinó el tiempo de trabajo con familia. Y de viernes a domingo lograba jugar de cinco a seis partidos en torneos de fútbol amateur.

"Estuve entrenando, no todos los días porque también trabajaba, pero los fines de semana jugaba. En el transcurso de estos cinco años estuve practicando y me mantuve, cada fin de semana jugaba de cinco a seis partidos de viernes a domingo y me ayudaba bastante", agregó Yimmy.

DOBLE RETO

Yimmy completó la plantilla del Alianza en este Apertura 2018. El equipo tiene a dos porteros que dan garantías, como el uruguayo Rafael García y el nacional Óscar Arroyo.

"Alianza, en cuestión de porteros, no necesitaba a otro más porque tiene excelentes jugadores como Rafa García y Arroyo, pero quiero aportar y aprender de ellos. No estoy al nivel de los dos, pero me esforzaré para estar óptimo para jugar, vengo con la mentalidad de trabajar", indicó.

Sobre el buen momento de los albos, que son bicampeones nacionales, dijo: "Alianza ha venido evolucionando mucho, lo he seguido de cerca y es de los equipos que menos goles ha recibido, se ha mantenido en defensa y en delantera ha anotado muchos goles y ha establecido muchos récords, como el invicto que tuvo de 42 partidos. Es una gran responsabilidad estar acá por esta gran afición, porque Alianza es un equipo de lo más profesional que hay en El Salvador".

Sobre la incorporación de Cuéllar, el entrenador Jorge Rodríguez opinó: "Todo el que venga a aportar al Alianza es bienvenido. Esperamos que a él le vaya bien, se esfuerce y ya veremos con el correr del campeonato y con base al trabajo la oportunidad que se pueda ganar en el equipo. Estoy contento porque ya con los 23 jugadores de la plantilla, más los chicos que vienen desde la reserva".