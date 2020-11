Yimmy Cuéllar vs Mario Gonzáles: la batalla por la titularidad en Alianza

Tras la sorpresiva salida del portero uruguayo Rafael García de Alianza hacia el fútbol de Guatemala, una de las incógnitas que traería este torneo Apertura 2020 era quien ocuparía el puesto titular para defender los tres palos de la entidad blanca.

¿Yimmy Cuéllar o Mario González?

Estando Rafa García en el Municipal de Guatemala, naturalmente y por orden jerárquico, el puesto le quedaba a Yimmy Cuéllar, quien regresaba al Alianza para tener su tercer ciclo en el equipo tras tener un gran torneo Clausura 2020 con el Once Deportivo.

Dicho certamen no se pudo culminar debido a la crisis sanitaria que ocasionó la pandemia, por lo que solo se disputaron once fechas, quedando el equipo aurinegro en el primer lugar con 20 puntos, evidenciando el gran estado de forma del meta nacional Yimmy Cuéllar, quien quedó como el segundo portero menos vencido solo por detrás de Benji Villalobos de Águila.

Cinco días después de la marcha de Rafa García, Alianza confirmaba a Mario González como fichaje para el Apertura 2020. Mario llegó a la institución paquiderma con un perfil bajo tras su escueto paso por Santa Tecla donde solo jugó 7 partidos. Sin embargo, el portero de la selección preolímpica es la revelación en el plantel capitalino.

Yimmy Cuéllar, Mario González y Sergio Sibrian en un entrenamiento de pretemporada de Alianza para el Apertura 2020. Cortesía: Alianza

Iniciado el Apertura, se confirmó que tal y como se esperaba, Juan Cortés confió primero en Yimmy. No fue sorpresa, Cuéllar estuvo con el estratega español en su paso por Once Deportivo; jugó los primeros dos partidos y los albos no recibieron goles tras el 3-0 con Santa Tecla, y 0-3 con Chalatenango.

En la fecha tres debutó Mario con Alianza y no recibió gol en el partido donde los de Cortés se llevaron el derbi capitalino frente a Marte por 1-0. Al siguiente encuentro, sorpresivamente González volvió figurar como titular ante Santa Tecla, sin embargo, Cuéllar ni siquiera apareció entre los suplentes debido a problemas de salud, que le llevaron a perderse el encuentro ante Motagua por la Liga CONCACAF.

Cabe recalcar que para ese choque, con fecha 31 de octubre, solo seis jugadores estuvieron en la banca de Alianza, entre ellos Sergio Sibrian, portero nacional de tan solo 16 años, quien posteriormente fue convocado para el partido crucial entre Alianza y Motagua por la Liga CONCACAF.

�� Suplentes



17 Cienfuegos

3 Landaverde

29 Freitas

22 Zelaya

47 Vázquez

55 Sibriam https://t.co/BwBaPXixLq — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) November 1, 2020

➡️ Con 1️⃣6️⃣ años Sergio Aldair Sibrian Molina, entra en la convocatoria del equipo mayor para el compromiso de esta noche por la liga de @Concacaf



��️ ¡Llegó al club en el 2017 con 1️⃣3️⃣ años edad! ��#AlianzaEnConcacaf #SCL20 #AlboDesdeLaCuna pic.twitter.com/LNfe5BfZCv — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) November 4, 2020

Previo al encuentro de corte internacional, la actuación de Mario generó expectativas debido a su nula experiencia en partidos de Liga CONCACAF a excepción de sus partidos con la selección nacional sub-23, sin embargo, sorprendió a propios y extraños.

Gonzáles fue el mejor elemento de Alianza frente a Motagua, pese a que los albos quedaron eliminados en la tanda de penales. El portero de 23 años salvó al equipo salvadoreño de muchas ocasiones donde el equipo hondureño tuvo muchas ocasiones claras de emparejar y ganar el encuentro en el tiempo reglamentario.

Posteriormente González jugó los siguientes dos partidos en la liga local: el 1-1 con Chalatenango y 3-1 contra Marte. Al siguiente partido, y luego de cinco encuentros oficiales, Cuéllar volvió a la titular frente a los carabineros en el marco del inicio de la segunda fase del torneo, sin embargo, no tuvo una buena tarde y recibió tres goles por parte del equipo bandera.

Frente a Jocoro se generó expectativas sobre quién saldría de titular: fue Mario González.

Es por eso que tras el gane por 4-1 a Jocoro, Juan Cortés aclaró que la suplencia de Cuéllar no fue por los tres goles ante Marte y explicó que por el momento, Mario y Yimmy jugarán un partido cada uno y luego se definirá quién está en mejor forma para ocupar el puesto de estelar.

"En cuanto a lo de Mario González y Yimmy Cuéllar no tiene nada que ver con el partido de Marte, es más, ya lo teníamos hablado con ellos, lo sabían desde antes del partido con Marte que van a ir uno cada partido, a partir de ahí veremos quién está en mejor forma o que consideremos para los siguientes partidos. No tiene nada que ver con los tres goles encajados ante Marte", dijo Cortés al respecto del tema.