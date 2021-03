Yimmy Cuéllar: "No fue mi tarde, me equivoqué y les pido una disculpa"

El portero del Alianza Yimmy Cuéllar ofreció una disculpa en redes sociales, después del partido contra Marte que finalizó con victoria de 5-3 a favor de los albos en el cierre de la fase regional del Clausura 2021.

Cuéllar admitió que no tuvo su mejor tarde en el Coloso de Montserrat, donde su equipo se fue al descanso con desventaja de 2-1 y remontó en la parte complementaria.

"No fue mi tarde, me equivoqué y les pido una disculpa!! Yo quiero este equipo y no quiero cometer errores", escribió el guardameta en su cuenta de Twitter.

Cuando el Alianza parecía tener todo controlado y ganaba 1-0, llegó el golazo de Tony Roque al minuto 31. Después de una falta sobre la banda izquierda, el volante azul mandó el centro pero el meta Cuéllar calculó mal y se coló en las redes para el 1-1.

Yimmy Cuéllar fue titular ante la ausencia de Mario González, quien viajó con la selección sub-23 para el Preolímpico en Guadalajara.

Alianza reaccionó y animó a su portero. "Vamos Yimmy, ¡Ánimo!", fue el mensaje del equipo en redes sociales.

Alianza terminó líder invicto del grupo central en la fase regional con seis triunfos en igual número de partido y como el equipo más goleador con 17 tantos marcados y 7 recibidos.