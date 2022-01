Yimmy Cuéllar: "Me he mentalizado a pelearle el puesto a Mario" 

El portero de Alianza Yimmy Cuéllar habló este miércoles en una conferencia del equipo ante la prensa sobre los retos que afronta el campeón nacional en el Clausura 2022 y también sobre sus objetivos individuales.

Cuellar será el designado por Milton Meléndez a defender los tres palos de Alianza en las primeras jornadas del torneo tras la ausencia de Mario González por estar en la concentración de la selección nacional.

Según las palabras de Yimmy, uno de sus objetivos principales es sentar pelea a Mario para hacerse del puesto titular en la portería de Alianza.

"Es una responsabilidad estar en la portería de Alianza, creo que es importante de entrada trabajar fuerte para lo que se viene. Es importante trabajar y creer que uno se puede ganar el puesto, sé que Mario está haciendo un buen trabajo pero este torneo me he mentalizado en pelear el puesto para que se me de más oportunidades", dijo Yimmy Cuéllar con respecto al puesto de guardameta en Alianza.

"Creo que es importante tanto para Mario, como para mí que haya una competencia sana y partido partido estaré trabajando fuerte", agregó Cuellar.

COSAS A MEJORAR

El portero de 32 años de edad aseguró este torneo será parejo por como se han reforzado los demás equipos.

"El torneo pasado fue difícil, todos los equipos estaban fuertes y ahora se han reforzado y nosotros seguimos siendo casi el mismo equipo y lo importante será la unión de equipo. No sé en qué podemos mejorar, eso será el profesor el que haga su trabajo", expresó

METAPÁN

Sobre el rival, Yimmy Cuéllar lo calificó como difícil dado que Metapán llega urgido de puntos luego de terminar el torneo anterior en un puesto incómodo que lo compromete con el descenso.

"Será un partido difícil porque ellos quedaron abajo en la tabla y no van a querer regalar puntos, pero nosotros estamos en casa, somos los campeones y eso nos da un plus para no dejar ningún en punto en casa", concluyó.