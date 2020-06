Yimmy Cuéllar: "Esta es mi última oportunidad en el fútbol"

El cancerbero nacional, Yimmy Cuéllar, volverá a las filas de Alianza con la mentalidad de ser titular. El exguardameta de 11 Deportivo tiene respeto por lo que había hecho el portero uruguayo Rafael García con el equipo paquidermo, pero entiende que iba a llegar a pelear el puesto al guardameta charrúa, quien este viernes se separó de las filas del equipo blanco para irse al Municipal guatemalteco.

Luego, tras la salida de García, Cuéllar cree que está ante él una oportunidad inmejorable para ser el primer portero de los albos, independientemente de quién llegue a reemplazar al portero uruguayo. "Ya soy un portero de 30 años de edad. Siento que esta es mi última oportunidad en el fútbol, no solo en Alianza. Esto es lo que yo le estaba pidiendo a Dios y pues ahorita él me dijo que acá lo tengo. Solo falta trabajar. Debo dejarlo todo en el terreno de juego. La oportunidad que estaba esperando es hoy, no va a ser otro día", apuntó Cuéllar en charla con EL GRÁFICO, desde Houston.

Cuéllar adelantó que no dará ventaja llegue quien llegue para ocupar plaza de portero en lugar de García. "Yo no soy un portero mala leche. Espero llevarme bien con el que venga. Quiero que la portería de Alianza esté segura. Con la ida de Rafael hay que esperar porque Alianza deberá conseguir otro portero. Pero mi mentalidad es ser titular. Tengo que pensar así por mi bien y el del equipo. La competencia con Rafael era aún más difícil, porque Rafael le ha dado mucho a Alianza. Con el que venga , la competencia va a ser difícil, pero no va a ser comparable a la que iba a haber con Rafa", expresó el guardavallas.

Por ahora, el exportero de 11 Deportivo ha ganado terreno en la casa alba, tras su regreso. Se vio sorprendido por el respaldo recibido de parte de los hinchas del conjunto capitalino, en redes sociales, este viernes, luego de que García fuera anunciado por Municipal como uno de sus refuerzos para el Apertura 2020 chapín.

No me esperaba tanto apoyo en redes sociales de parte de los aficionados de Alianza. En Twitter me han estado escribiendo. Es bonito sentir que tenés a la afición con su respaldo hacia vos. Creo que este es mi momento. Lo que puedo hacer es trabajar fuerte para responder a ese apoyo. El fútbol es de momentos. Me siento seguro porque tengo respaldo de la dirigencia de Alianza y cuerpo técnico. Soy un portero criado en Alianza", expresó Cuéllar en plática con este medio.

Cuéllar forma parte del equipo capitalino desde 2008. No había reservas en ese entonces. "Siempre he querido buscar la oportunidad de ser titular, que en aquel tiempo no se daba mucho e Alianza. Recuerdo que fue en 2012 cuando jugué más partidos en Alianza. Ya he sido titular de Alianza, incluso hasta en partidos de torneos de CONCACAF", dijo el golero cuscatleco, quien desde este viernes se convirtió en residente de los Estados Unidos de América.