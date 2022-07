Yilmar Filigrana: "No me esperaba que estuviera así de lleno el estadio"

FAS fue de los últimos equipos en presentar a sus extranjeros de cara al Apertura 2022, es por ello que solo el mexicano Omar Rosas ya debutó con el equipo en la primera jornada ante Dragón.

El delantero colombiano, Yilmar Filigrana arribó al país la semana pasada y fue presentado junto con los refuerzos del cuadro tigrillo para esta campaña el pasado domingo. Él habló sobre cómo ha sido recibido por el grupo.

"Es un excelente grupo, excelentes personas y excelentes jugadores que me recibieron muy bien. Empezamos con el pie derecho con un gran partido y el respaldo de la afición que fue fenomenal", comentó.

El colombiano dijo que no esperaba el ambiente que se vivió el domingo en el estadio Quiteño. "No me esperaba que estuviera así de lleno el estadio, pero ya estoy conociendo lo que significa FAS y eso me motiva a trabajar más", agregó.

El delantero explicó cómo fue que se dio el proceso de llegar al cuadro santaneco. Además dio algunas características de cómo es su juego.

"Fue todo muy rápido. Mi representante me contactó con el profe y estoy acá. Me considero un atacante rápido, potente arriba, con buen cabezazo y goleador que eso le quiero aportar a FAS para cumplir todos los objetivos", acotó.

"Tuve la oportunidad de estar en buenos equipos y acá no es la excepción. Esperamos trabajar fuerte para responder a la magnitud de lo que es FAS", concluyó.