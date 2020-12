Yamil Bukele sobre caso FESFUT: "Ya no se habla de autonomía sino de absolutos"

Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), fue el invitado especial en el Güiri Güiri al Aire de este lunes y afirmó que cierra el 2020 con balance positivo. También reveló que el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte (TDEA) ya tiene la denuncia sobre el tema de la FESFUT, única federación salvadoreña que se niega a asentarse ante el instituto como establece la Ley General de los Deportes.



El dirigente además hizo un repaso de su gestión en el 2020 el cual fue atípico por la pandemia del covid-19 y el azote de dos tormentas en el país.



“Puedo dar un balance positivo de este año, a pesar que la pandemia frenó la mayoría de actividades deportivas”, recalcó Yamil Bukele.

Uno de los puntos destacados por Yamil a la mesa más redonda fue el aumento en el presupuesto del deporte salvadoreño. “Antes eran $12 millones y ahora son $20 millones los del presupuesto. Lo malo era que antes se destinaban mucho más fondos para la parte administrativa que para el deporte”, dijo.

Debido al covid -19, el gobierno suspendió desde marzo las actividades deportivas, pero según indicó Bukele estos meses fueron aprovechados para "ordenar la casa” y poner al día a las federaciones sobre la nueva Ley General de los Deportes.

“El INDES no contaba con todas las herramientas para articular la gestión y por eso aprovechamos los meses de la pandemia para ordenar la casa y poner al día a las federaciones sobre la nueva Ley General de los Deportes. Una nueva Ley nos vino a dar una herramientas y hoy podemos trabajar en una mejor dirección...No está a la perfección y necesita abarcar más cosas y ser explícita o tácita en algunos puntos, pero nos da una herramienta”, explicó Bukele.

Bukele dijo que 39 federaciones cumplieron con el proceso de adscripción ante el INDES y solo la FESFUT no está asentada como establece la nueva normativa deportiva al cierre del año.

"La única que todos conocemos que llevamos un caso o no sé si es un litigio o un caso legal, es la FESFUT, es la única federación que no ha aceptado la ley por las mismas malas costumbres que existían en el pasado, es decir se creen totalmente absolutos, ya no se habla de autonomía sino de absolutos y que el INDES incluso a través del Tribunal de Ética y Apelaciones del Deporte que ya tiene la denuncia de la irregularidad de la Federación y está trabajando en otra dirección para hacer un fallo y es la máxima autoridad del deporte", comentó el funcionario.

Bukele también explicó cómo el INDES terminó haciéndose cargo del fútbol playa y destacó que el instituto tiene a Beach Soccer como una de sus aliadas.

"Me da un poco de risa porque con el presidente de la FESFUT, antes de llegar a administrar el INDES, le comentamos cuáles eran los objetivos que teníamos entre ellos el fútbol playa y él en ningún momento se opuso, al contrario nos la cedió en bandeja de plata y hoy dice que él ha estado colaborando y que los muchachos no se quejan, pero eso es mentira porque todos saben que los muchachos habían renunciado después de regresar de la eliminatoria en México", explicó Yamil.

Pero la FESFUT no es la ''unica con problemas de índole administrativo. “Hemos tratado de llevar a las federaciones de buena manera. Pero natación tiene un caso abierto, otras federaciones han nombrado a miembros de sus juntas directivas contra sus propios estatutos”, dijo el titular del INDES.

“Taekwondo tiene al dirigente deportivo más abusador sobre su estructura deportiva, ya que aprovecha la confianza que tiene con la federación internacional, para infringir la ley local”, amplió Bukele.

El tema de los Juegos Centroamericanos no podía faltar en la charla con Yamil Bukele.

“Atletismo, Ajedrez y natación deben trabajar para mejorar el quinto lugar a nivel de Centroamérica. Si estas federaciones hacen lo propio, El Salvador fácil podría estar entre los primeros tres lugares de los Juegos Centroamericanos”